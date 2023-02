Gorjul, codaș la polițele de asigurare pentru locuințe!

*,,Asigurare n-am la ea că îți trebuie autorizație de la cutremure, nici nu știu ce acte trebuie, dar mai bine te lași păgubaș. Eu și așa sunt în vârstă, copiii s-ar descurca ei…”

Companiile de asigurări au fost nevoite să trimită în județul nostru mai multe echipe de inspectori care să evalueze daunele pe care le-au generat cutremurele celor care au închinat polițe de asigurări pentru locuințe sau diverse clădiri. Din păcate, Gorjul este codaș la acest capitol, puțini fiind cei care au plătit polițele de asigurare înainte de a se produce mișcările seismice care au fost înregistrate de pe 13 februarie încoace. Ultimul cutremur semnificativ, de 4 grade, a fost înregistrat chiar ieri dimineață, fiind resimțit din plin de oameni în special în Târgu-Jiu, dar și în zona Arcani – Peștișani – Runcu, unde se și produc mișcările tectonice din ultimele zile.

Doar două case, dintre cele avariate la Arcani, au poliție de asigurare

La Arcani primarul Aristică Coiculescu a menționat că doar două locuințe dintre cele afectate de cutremure vor putea fi reparate cu ajutorul polițelor de asigurare. Proprietarii acestora au plătit la timp asigurările, iar acum așteaptă doar finalizarea dosarelor de daună. Restul oamenilor spun că nu s-au gândit niciodată că în zona noastră vor fi cutremure așa de mari încât să le dărâme casele.

„Am două corpuri de casă în curte și amândouă sunt vai de mama lor. Casa mai mare, de la stradă, are pereții fisurați, se mai poate sta în ea, dar cu teamă. Că, la cum a fost și cutremurul de dimineață, m-am gândit că pică și asta. În clădirea cealaltă, de jos, acolo mi s-a interzis expres de autorități să mai intru. Nu să stau, să mai intru pe acolo. Au fost vreo 9 domni prin curte și mi-au spus că aia poate să cadă oricând. Soba e bucăți, între tavan și perete e gaură de bagi mâna, ce să mai, nu mai e de locuit, îmi dau și eu seama. Asigurare n-am la ea că îți trebuie autorizație de la cutremure, nici nu știu ce acte trebuie, dar mai bine te lași păgubaș. Eu și așa sunt în vârstă, copiii s-ar descurca ei”, spune o localnică, o altă vecină de-a ei mutându-se la altcineva în sat după ce, la fel, casa e aproape praf făcută, deși e încă în picioare. „M-am mutat la o vecină că la mine nu se mai poate sta. O parte din peretele exterior a căzut în stradă, iar în interior nu mai e nimic. Am scos cu copii ce am putut recupera și am mutat pe unde am putut, am norocul că stă una din fete în apropiere și am mai dus la ea. Dar sobele au picat, iar pereții sunt crăpați, pe la geam e fisura așa de mare că se vede în stradă. Asigurare nu am că la noi inundații nu au fost, cutremure nu am avut până acum și, la vârsta mea, nu m-am mai gândit eu la vremuri din astea”, spune bătrâna.

Și exemple de acest gen mai sunt la Arcani, dar și în celelalte localități afectate de cutremure. Oamenii speră la eventuale despăgubiri sau ajutoare din partea autorităților, dar firmele de asigurare trag un semnal de alarmă și spun că în Gorj nici măcar unul din 10 localnici nu are casa asigurată, județul fiind codaș și la acest capitol.

Oamenii nu vor putea fi despăgubiți

În speranța că ar putea primi despăgubiri, cei care au locuințele afectate au început să sune la 112 și să- i cheme pe pompieri să evalueze pagubele, doar că ISU Gorj a transmis că nu se ocupă cu așa ceva. Într-o zi au fost înregistrate și peste 100 de astfel de apeluri, pompierii având oricum destul de multă treabă în domeniul lor de activitate. Ca urmare, cei care nu au încheiat polițe de asigurare la timp nu vor fi despăgubiți de companiile de asigurări, singura lor speranță fiind eventuale ajutoare din partea autorităților. „M-am dus să cumpăr țigle și să tocmesc niște meseriași că am pereții de la două camere făcuți praf. De la Primăriei mi-au zis că n-au cum să mă ajute acum, că tot satul e așa și că n-au de unde. Am făcut rost de bani și mă apuc de reparații că nu o să stau cu acoperișul spart de la coșul care a picat până vin ploile”, a spus o localnică din Arcani.

Gelu Ionescu