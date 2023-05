Gorjean reținut pentru cinci infracțiuni rutiere

Un tânăr, de 21 de ani, din comuna Stoina, județul Gorj, bănuit de comiterea a trei infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și a două infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a fost reținut miercuri de polițiștii din Craiova.

În fapt, la data de 7 iulie 2022, polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova l-au depistat pe tânăr în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Dacia din municipiul Craiova, iar în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta are dreptul suspendat de a conduce vehicule pe drumurile publice.

De asemenea, la data de 07 februarie a.c., ora 22.23, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova l-au depistat pe același tânăr în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai din localitate, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și de această dată, s-a stabilit faptul că tânărul are dreptul suspendat de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Totodată, în cursul zilei de 2 mai a.c., ora 20.10, polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova l-au depistat iarăşi pe tânăr în timp ce conducea un autoturism pe strada Bâlteni, din municipiul Craiova.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că tânărul are dreptul suspendat de a conduce vehicule pe drumurile publice.

„În baza probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pe tânăr, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și două infracţiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a anunțat IPJ Dolj.

Joi, tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive.

I.I.