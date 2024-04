«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ» (17) – Destinul profesorului Tudorel Ciurea se împleteşte cu destinul învățământului medical craiovean, cu destinul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova!

Pentru că la orice întâlnire între două sau mai multe persoane, veştile care se împărtăşesc şi discuţiile amiabile abordează şi prolema sănătăţii, ca şi urările care se fac, toate privesc în mod inevitabil şi tema sănătăţii, aşa că ultimul articol care este extras de la evenimentul privitor la festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansării volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, şi care încheie aprofundarea noastră mediatică inspirată de trecerea în revistă a unor personalităţi de elită ale României, la Secţiunea: «Medicină», îl are în atenţie pe domnul prof. univ. em. dr. TUDOREL CIUREA, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, care s-a născut pe 4 februarie 1951, în comuna Greci, județul Tulcea, şi a devenit un medic prestigios în fruntea învăţământului medicinist din Oltenia. Încă de când era copil, încrederea lui în puterea cărţii i-a hrănit voinţa de a reuşi, iar, această credință în carte și în faptă, în puterea vindecării și în puterea gândului bun, l-au propulsat în plan profesional şi academic! Dr. Tudorel Ciurea este căsătorit cu Paulina Ciurea, medic și profesor cu o reputație națională și internațională de substanță, profesor emerit şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, creatoarea școlii de reumatologie din Craiova. Au un copil, Marius Eugen Ciurea, care urmează cariera părinților, fiind, la rândul său, profesor universitar de chirurgie plastică şi decan al Facultăţii de Medicină din UMF Craiova. Prof. univ. em. dr. Tudorel Ciurea, după absolvirea cursurilor liceale ca şef de promoţie, a devenit studentul nou înfiinţatei Facultăţi de Medicină din Craiova, unde s-a remarcat prin calităţile de lider şi loialitatea faţă de educaţie, faţă de sănătatea oamenilor, mai ales că anii facultății au însemnat pentru domnia sa o adevărată renaștere.

Prestigioasa carieră a prof. dr. Tudorel Ciurea s-a constituit pe încrederea desăvârșită în puterea educaţiei!

A simțit Craiova ca pe un loc nu doar primitor, dar mai ales ca pe un loc al celor îndrăzneți, al celor care vor și pot da mai mult pentru comunitatea din care fac parte. A absolvit facultatea în 1976, ca şef de promoţie al primei generaţii de medici formaţi la Craiova. În 1979 a devenit asistent universitar prin concurs, la disciplina «Semiologie», fiind păstrat în memoria generațiilor de studenți ca un excelent profesor, foarte bine pregătit, cu dragoste și respect desăvârșit față de profesie și față de instituția pe care o slujea. A parcurs treptele carierei academice, astfel încât din 1997 este profesor universitar, la aceeași facultate din a cărei primă generație de studenți a făcut parte. În fine, a ajuns la conducerea facultății, întâi ca prodecan, apoi ca decan, iar, din anul 1999, a devenit conducător de doctorat, deoarece face parte din acea familie a profesorilor pentru care stagiul doctoral este prilejul necesar ca să formezi nu doar specialişti în cercetare, ci şi viitori mentori în domeniul medicinei, pentru că îi învaţă și cum să găsească, aşa cum a făcut-o şi el însuşi, lumina din oameni. Din anul 1975 a intrat în Spitalul nr. 1 din Craiova ca intern clinic, și nu l-a părăsit niciodată, iar, din 1999, este medic primar gastroenterologie al acestui spital. Prof. dr. Tudorel Ciurea a înfiinţat Clinica de Gastroenterologie pe care a şi coordonat-o până în luna martie 2021, când a lăsat locul unuia dintre discipolii formaţi la Craiova. A fost şi este un susţinător loial al Centrului de Cardiologie la Craiova, care acum funcţionează cu toate componentele: cardiologie, cardiologie intervenţională, chirurgie cardiacă şi aritmologie. Prin înaltul său profil moral, se poate spune că este omul ideilor mari și omul care știe să-i convingă pe ceilalți de miza marilor proiecte instituționale, având puterea de a aduce împreună oamenii să lucreze pentru aceste mari proiecte. În anul 1995, în calitate de prodecan al Facultăţii de Medicină, a propus biroului Consiliului Facultății, iniţierea demersurilor pentru înfiinţarea specializării Farmacie, iar în anul următor, în calitate de decan, a reușit să finalizeze şi să depună dosarul pentru autorizarea provizorie a specializării Farmacie. Printre motivele unei astfel de inițiative se regăsește și faptul că în judeţele Olteniei exista un deficit de specialişti în domeniu şi a oferit tinerilor din Oltenia posibilitatea să studieze farmacia la Craiova. În iarna anului 1996, în calitate de decan al Facultăţii de Medicină, a făcut public proiectul de înfiinţare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, iar, prin Legea nr. 119/5 iunie 1998, a fost votată de Parlament, promulgată de Preşedintele României și astfel, într-un timp record, de numai 12 luni de la inițierea demersurilor în Consiliul Facultății (11 iunie 1997, la publicarea în MO, 5 iunie 1998), se înființa Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin separarea de Universitatea din Craiova. A condus instituția, în calitate de rector, a continuat să facă parte din echipa de conducere a UMF Craiova, în calitate de Prorector şi de Președinte al Senatului, iar din anul 2020 a devenit Preşedinte al Colegiului Medicilor Dolj.

Pe respectul față de înaintași și pe dragostea față de comunitate!

În anul 2022 a înființat Asociația «Casa medicului și farmacistului», un hub pentru adoptarea celor mai bune inițiative și decizii de dezvoltare personală, profesională a medicilor și farmaciștilor, precum și de dezvoltare durabilă a zonei în domeniul medical. În anul 2023, în calitate de președinte al Colegiului Medicilor Dolj, a demarat construcția noului sediu al Colegiului, care va găzdui și «Casa medicului și farmacistului», un edificiu definitoriu pentru identitatea profesională, dar și un loc adecvat pentru desfășurarea în condiții propice a activității cu asemenea impact la nivelul comunității precum are medicina. De-a lungul carierei de manager, în numele şi pentru UMF Craiova, prof. univ. dr. Tudorel Ciurea s-a străduit și a reușit să dezvolte baza materială, astfel că UMF Craiova a reușit să-şi adauge 50 de procente la suprafaţa utilă după finalizarea a patru noi obiective de investiţii, printre care un modul al Centrului de Cercetare Experimentală a Îmbătrânirii Normale și Patologice care a favorizat înțelegerea mecanismelor moleculare ale patologiei clinice cauzate de îmbătrânire prin utilizarea unor tehnici moderne de imagistică optică neinvazivă. Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea are la activ 4 brevete de invenţie, 27 de cărţi şi peste 500 de lucrări ştiinţifice publicate in extenso sau comunicate în ţară şi în străinătate, în urma derulării a șase studii multicentrice şi a 19 granturi în valoare totală de peste 120 milioane de lei. Lucrările sale științifice sunt citate de peste 3000 de ori, astfel că din anul 2008, a devenit membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, iar din 2011, preşedintele Filialei Craiova a Academiei de Ştiinţe Medicale. Reputația constructorului de suflete și edificii atrage recunoașterea comunității medicale, dar și a întregii societăți, amintindu-se în acest sens, decorarea din 2004 de către Administraţia Prezidenţială cu ordinele «Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer» şi «Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer», Premiul pentru activitatea ştiinţifică acordat în 2008 de către «Societatea Română de Medicină Internă», Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» Chişinău, în 2010, Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea «Dunărea de Jos» Galaţi, tot în 2010, Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea «Ovidius» Constanţa, 2014, Diploma «Magister Eximius» cu ocazia Simpozionului științific aniversar 60 de ani ai Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH), 2018, Profesor Emerit pentru excelenţa didactică, în cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea instituţională, acordat de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, în 2020, «Crucea Sfântului Nicodim de la Tismana, clasa I», acordată prin Gramata Mitropolitană, de către Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, în 2020, Premiul «Ştefan Milcu» al Academiei de Ştiinţe Medicale pentru cartea «Gastroenterologie şi hepatologie clinică», în 2019, Premiul «Ştefan Milcu» al Academiei de Ştiinţe Medicale pentru cartea «Medicină internă – Hepatologie», în 2020, şi multe, multe alte premii ştiinţifice. Este oficial Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova din 2003 şi al comunei Greci din 2004, ocazie cu care i-a fost atribuit bibliotecii din comuna Greci numele «Tudorel Ciurea». Cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţarea UMF Craiova, i-a fost decernată Medalia de Aur, distincție care se acordă a dată la 25 de ani, pentru meritul de a fi fondat această instituţie de învăţământ superior medical. Prestigioasa carieră a prof. dr. Tudorel Ciurea s-a constituit pe încrederea desăvârșită în puterea educației, pe respectul față de înaintași și pe dragostea față de comunitate, deoarece destinul profesorului Tudorel Ciurea se împleteşte cu destinul învățământului medical craiovean, cu destinul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, iar, credinţa sa profundă se bazează pe educaţia care deschide mintea și sufletul către nuanțe, către multiplele fațete ale omenescului, către incomensurabila profunzime a umanității.

Profesor dr. Vasile GOGONEA