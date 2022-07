FOTO| Parcul de agreement de la Rovinari a fost inaugurat

Rovinărenii au, de câteva zile, un loc unde se pot destinde chiar la ei în oraș. Primarul Robert Filip, a anunțat că parcul de agrement a fost inaugurat, în zona înverzită a orașului. Acesta are însă o rugăminte pentru toți locuitorii din Rovinari: să păstreze curățenia.

„Am inaugurat noul spațiu de agrement din Parcul Central. Aici, indiferent de vârstă, poți face ceva distractiv sau chiar util pentru sănătate sau întreținere corporală. Poți face mișcare utilizând aparatele de fitness în aer liber, poți juca tenis de masă, șah cu piese gigant, sau, pur și simplu, poți să întinzi o pătură pe iarbă și să stai de povești sau să citești o carte. Eu am ales această din urmă variantă și, după multă vreme în care nu am avut timp pentru familie, m-am simțit fantastic. Revenind la investiția pe care am inaugurat-o, tot ce vă rog este să păstrați curățenia și să folosiți tot ce am pus acolo cu mare responsabilitate. Vă asigur că vor mai urma și alte lucruri bune în orașul nostru” a transmis primarul Robert Filip.