Fostul căpitan al Viitorului şi-a găsit echipă

Atacantul Ciprian Rus (31 de ani) şi-a găsit echipă după despărţirea de Viitorul Târgu Jiu. Fotbalistul arădean s-a înţeles cu Unirea Slobozia. Vârful venise pe Municipal de la UTA, în vara anului 2021, dar a avut un sezon sub aşteptări alături de trupa gorjeană, care şi-a ratat obiectivul. Acum, Rus speră să promoveze cu Slobozia, formaţie care a fost printre fruntaşele campionatului trecut. Îl va avea ca antrenor pe Costel Enache. ,,Am ales Slobozia pentru că și-a propus un obiectiv îndrăzneț, ținând cont de parcursul pe care l-au avut campionatul trecut regular, cu prezența la barajul de promovare ratată doar în ultima etapă. Am întâlnit un vestiar unit, un grup bun și o conducere care este aproape de echipă și asigură o liniște propice performanței. Chiar dacă, într-adevăr, sunt destul de departe de casă, nu mi-a fost deloc greu să accept. S-au făcut transferuri bune, au venit jucători cu calitate, pe lângă cei care erau deja la echipă. Domnul Costel Enache este unul dintre antrenorii foarte buni din România, avem toate premisele să facem un sezon bun”, a declarat Rus. Atacantul a semnat cu ialomițenii până în vara lui 2023, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Rus, care a evoluat inclusiv la Pandurii Târgu Jiu, mai are în C.V. formaţii precum ASA Târgu Mureș sau Dunărea Călărași. În sezonul trecut, a marcat 6 goluri în 22 de partide pentru Viitorul.

Cătălin Pasăre