Film la Pro Tv despre luptele de la Podul Jiului!

Cel mai urmărit canal de televiziune din România va prezenta, de Ziua Națională, filmul care a fost realizat în urmă cu câțiva ani chiar la Târgu Jiu și în care sunt prezentate luptele duse la Podul Jiului în octombrie 1916. „Gata Oricând – Eroii de la Podul Jiului” va fi difuzat la finalul zilei de 1 Decembrie, după prima ediție difuzată live a emisiunii „Vocea României”. Difuzarea filmului are o importanță aparte, mai ales că românii îl vor putea vedea de Ziua Națională, dar și în ziua în care postul de televiziune împlinește 28 de ani de existență. „Gata Oricând – Eroii de la Podul Jiului” a avut premiera oficială în urmă cu un an la Târgu Jiu, iar de atunci a rulat în cinematografe, pe platforma Voyo și a fost prezentat și în străinătate. Filmul are la bază fapte reale și descrie eroismul de care au dat dovadă gorjenii în 1916, când au reușit să oprească intrarea trupelor germane în oraș, deși nemții erau superiori și ca număr și ca dotare cu armament. Filmul realizat în Târgu Jiu în 2019 are în distribuție artiști de renume de la nivel național, dar și actori din municipiu, precum și localnici simpli, care au avut ocazia să facă figurație în pelicula respectivă. Realizatorii filmului au menționat că va urma și o a doua parte a acestuia, dar, deocamdată, fără alte informații suplimentare pe această temă.

Gelu Ionescu