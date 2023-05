Fără mărirea salariilor profesorilor, vom avea 3 milioane de repetenți!

Motto: „Școala vieții e haotică și aleatorie, în vreme ce sistemul de învățământ oprează după un plan precis… Lucrul acesta explică… de ce educația nu e un instrument atât de important: există întotdeauna pericolul ca ea să devină ținta unor abuzuri din partea grupărilor politice rivale. ” – Albert Einstein

PROFESORII CER CREȘTEREA SALARIILOR. Miercuri, au fost mai multe ample proteste în București. Cel mai mare dintre ele a fost organizat de sindicatele din învățământ, care au reușit să strângă peste 15.000 de participanți din București, dar și din întreaga țară. Principala cerință a acestor sindicate este creșterea salariilor personalului didactic, al celui nedidactic și, trebuie să recunoaștem că personalul din sistemul de învățământ a fost lăsat, an de an, fără măriri salariale corespunzătoare pregătirii acestuia, în condițiile în care rata inflației se învârte în jur de 14-15%, iar prețurile produselor alimentare și nealimentare au tot crescut fără ca Guvernul Ciucă să izbutească să le țină în frâu.

15.000 DE PROFESORI-PROTESTATARI! Miile de profesori au protestat, miercuri, cum spuneam, pe străzile Capitalei, și amenință cu blocarea anului școlar și boicotarea examenelor naționale. Cea mai gravă amenințare este posibila înghețare a anului de învățământ. Nu se vor mai pune note, nu se va încheia situația școlară, nu se vor mai susține examenele naționale. La ora când scriu aceste simple note, încă se aștepta o reacție din partea Guvernului Ciucă, până nu va fi prea târziu. O asemenea situație nu s-a mai petrecut în România, dar au mai existat situații similare în Finlanda și în Israel, în ultimele decenii. Acolo s-a reușit mărirea salariilor, dar măsurile au fost luate când era prea târziu.

Vă dați seama ce dezastru s-ar putea întâmpla? Pur și simplu, ar putea apărea 3 milioane de repetenți într-un singur an! Dacă Guvernul Ciucă nu se mișcă repede, începând cu 22 mai începe strângerea de semnături pentru organizarea unei greve generale și finalul va fi groaznic pentru mai multe generații de elevi preșcolari, dacă nu cumva și pentru câteva generații de studenți!

BĂTAIE ÎNTRE PROTESTATARII SIMPATIZANȚI AI AUR ȘI JANDARMI. LUDOVIC ORBAN, AGRESAT!? Protestatarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au venit la Parlament, alături de cei din federația sindicală CARTEL ALFA și de parlamentari ai formațiunii conduse de George Simion, fără ca acesta să fie prezent.

Trebuie să recunoaștem că protestatarii simpatizanți ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) nu sunt niște sfinți. De data aceasta, ei au protestat/demonstrat față de Legea prevenirii separării copilului de familie. De cealaltă parte, jandarmii au încercat să le explice acestora că nu au autorizație de protest. Eu, unul, mă îndoiesc că jandarmii au dreptate. Deputatul Orban Ludovic, Președintele Partidului Forța Dreptei, a devenit o victimă colaterală a incidentelor, dacă ar fi să ne luăm după cele declarate de el. Oricum, nu minte prima dată.

Cică Orban cel Ludovic dorea să meargă pe jos până la intrarea în Parlamentul României, dar protestatarii simpatizanți ai AUR l-ar fi împiedicat. El mai povestește că jandarmii au încercat să rezolve situația și să-l ducă vreo 500 de metri, cât mai avea de mers pe aleile de la Parcul Izvor, din fața Parlamentului României, într-o dubă, spre a evita conflictul. Orban Ludovic, nu și nu! Se mai zice că protestatarii AUR au devenit agresiv verbal cu Orban Ludovic și au început să se bată cu jandarmii. Aceștia au reținut mai multe persoane pe care le-au băgat în dubă.

În vreme ce Orban Ludovic zice verzi și uscate, cum că ar fi fost bătut, lovit la picioare ca să nu se vadă pe camerele jandarmilor, senatorul AUR Dan Tănasă îl acuză că „Mințiți!”

De altfel și un comunicat al Jandarmeriei Bucureștilor afirmă că au fost doar agresiuni verbale și huiduieli. Dar la cât poate să mintă Orban Ludovic nu ne mai miră nimic!

ION PREDOȘANU