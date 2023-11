Expoziția intitulată ILLUSIONS, vernisată la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu

Expoziția personală intitulată ILLUSIONS, a tinerei artiste târgujiene Anca-Maria Stănciulescu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Târgu Jiu, a fost vernisată joi, 2 noiembrie 2023, începând cu ora 17:30, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu, în prezența unui public iubitor de artă și frumos.

Expoziția intitulată ILLUSIONS cuprinde o serie de lucrări și concepte, ce își propun să stimuleze vederea și să impulsioneze percepția vizuală a privitorului. Printre aceste lucrări întâlnim: Saudade, Nomad, VI VID, Viața, L.O.S., SAMOZ, SISU, R.O.S., MERAKI, Tremura, Renașterea, etc.

În cuvântul de deschidere al acestui eveniment, doamna Maria-Luiza Sandu, managerul Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu, a spus: „Am bucuria de a vă prezenta expoziția de artă digitală personală a domnișoarei Anca-Maria Stănciulescu intitulată ILLUSIONS, cu numele de artist SAM. Anca frecventează biblioteca noastră de foarte mulți ani. Ea a fost voluntarul nostru, premiat în anul 2012, pentru cele mai multe ore de voluntariat”. În continuare, a făcut o scurtă prezentare a studiilor artistei precizând: „Născută la 9 februarie 1997 în Târgu Jiu, Anca-Maria a studiat videoprocesarea computerizată a imaginii la Facultatea de Arte și Design, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și a absolvit masteratul în arte grafice la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universității de Arte din București. Profesia ei este de grafician și este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Târgu Jiu”, apoi a adăugat cu mare bucurie că este impresionată și a rămas surprinsă de ceea ce poate realiza un om atât de mărunt la fizic, adică lucruri mărețe pentru care o felicită din tot sufletul.

Domnul dr. Lory Sorin Buliga de la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” a făcut câteva referiri la arta lui SAM și despre tehnica Op Art, care este o direcție în artele moderne. „Acest mixaj de suprafețe plane cu forme abstracte realizate din contraste de alb și negru să dea o senzație de vibrație. Prin 1964, în Times Magazine, apare pentru prima dată acest concept de Op Art. În ceea ce privește expoziția de față, este inspirată din Aurorele boreale din Scandinavia. Ceea ce admir foarte mult la SAM este marea varietate de preocupări în domeniul artei. Expoziția GENESIS a fost cu totul diferită de aceasta. Îi urez succes pe mai departe și să încerce mai multe direcții în artă”.

La rândul său, Viorel Surdoiu, pictor, sculptor, grafician, jurnalist și poet, redactor al acestei biblioteci, a spus că: „E greu de vorbit despre ceea ce poți înțelege doar cu sufletul, prima dată, apoi cu mintea” și dă un citat din Emil Cioran: „Fără iluzie nu există infinitul. E straniu dar taina realității este în irealitate.”

Anca Stănciulescu, este îndrăgostită de pictură și de machiaje artistice prin care reușește să transforme chipurile oamenilor în diferite personaje. Primele încercări în privința picturilor pe fețele oamenilor au început din școala generală. A exersat primele modele chiar pe chipul ei, lucru pe care îl face și în prezent. „Pasiunea pentru machiaj a început din școala generală. Urmăream pe internet cum se realizau machiajele de acest tip. Am început să realizez diferite machiaje pe fața mea. Am învățat singură din dorința de a fi tot timpul altcineva, un personaj nou, iar perioada scurtă în care realizam pozele, eu trebuia să intru în pielea acelui personaj. Mi-a plăcut și am continuat apoi cu prietenii mei, care au început să mă susțină și chiar să-mi ofere și bani. În perioada liceului eram chemată la fiecare petrecere de Halloween ca să pictez pe toată lumea. Am lucrat ca freelancer cam cinci ani de zile și făceam face painting pentru copii la petreceri. Îi costumam în prințese, pirați sau clovni. Părinții mă chemau la aceste petreceri“, a povestit Anca despre începuturile sale în arta machiajului.

Artista SAM ne povestește despre tehnica realizării operelor sale. „Dacă vă uitați atent, în toate lucrările se găsesc niște siluete, niște personaje. Ca tehnică, este pictură, fotografie, editare foto și desen digital. Lucrările în sine, toate, sunt emoțiile pe care noi, ca oameni, le simțim de-a lungul vieții. Pornind de la fericire, bucurie, entuziasm, toate sunt exprimate prin aceste linii verticale. Ramele tablourilor sunt toate negre. Negrul ramelor reprezintă vidul din care pornește lumina. Noi ca oameni pornim de undeva, strălucim puternic dând ce-i mai frumos din noi, iar la final ne întoarcem înapoi în vid”, apoi ne-a invitat să citim descrierile afișate la fiecare tablou.

Referitor la titlul expoziției, Anca-Maria a precizat: „Noi ca oameni, zi de zi, uităm să ne bucurăm de trăirile momentului. Ne străduim să acumulăm cât mai multe bunuri materiale și uităm de ce suntem noi aicea. Dacă nu ne bucurăm de momentul actual, pe care noi îl avem acuma, mâine s-ar putea să nu ne mai bucurăm de el. Bucurați-vă de momentele bune ale fiecărei zile. Învățați să vă bucurați.”

Expoziția intitulată ILLUSIONS cuprinde o serie de lucrări și concepte, ce își propun să stimuleze vederea și să impulsioneze percepția vizuală a privitorului. „Datorită culorilor vivide și modului de alterare al imaginilor, pixelii vizibili formează un efect optic similar imaginilor 3D, stimulând dorința privitorului de a se apropia tot mai mult de imagini pentru a putea înțelege efectul optic creat de acestea”, a spus artista.

Artista SAM a început să-și prezinte lucrările în public, la vârsta de 20 de ani, la o expoziție de grup, organizată în anul 2017 la Galeria Calpe din Timișoara, în timpul studenției. Prima sa expoziție personală a fost aceasta, ILLUSIONS, vernisată la Galeriile de Artă „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în anul 2022. Tot la aceste Galerii de Artă, un an mai târziu, pe 15 iunie 2023, la o lună de la moartea tatălui său, a vernisat a doua sa expoziție personală intitulată „Genesis”, avându-i curatori pe Lory Sorin Buliga și Florin Gheorghiu. Din anul 2017 și până în prezent, a participat cu lucrări la mai multe expoziții de grup atât în țară (Timișoara, București, Târgu Jiu) cât și în străinătate (Veneția și Yavne din Israel, în aceste zile).

Felicitări Anca-Maria pentru frumosul creat până acum, mult succes în creația artistică dar și în viață și inspirație la creație!

Gigi Bușe