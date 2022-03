Ecologiștii au împărțit mărțișoare la Drăguțești

Reprezentanții PER Gorj au distribuit sute de mărțișoare în cursul zilei de ieri pe raza comunei Drăguțești. Președintele organizației locale, Ovidiu Puțanu a fost unul dintre cei care a împărțit cu generozitate vorbe frumoase și mărțișoarele vesele tuturor femeilor întâlnite în localitate.

Ecologiștii le-au urat femeilor din comună să aibă parte de o primăvară frumoasă și multă sănătate. De la acțiunea demarată în județ a lipsit președintele PER Gorj, Dan Miroiu, aflat la Vama Sighet pentru a ajuta refugiații ucraineni.

A.S.