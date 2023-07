E nevoie de mai mult! Craiova a remizat în Gruia

Universitatea Craiova a remizat în Gruia cu CFR Cluj, 1-1, într-un meci contând pentru etapa a treia a Superligii. Oltenii au acumulat 5 puncte din trei runde după egalul din Ardeal. Debutul lui Laurențiu Reghecampf în noul sezon a venit cu o prestație oscilantă din partea alb-albaștrilor. Crețu (’10) a deschis scorul după un corner executat rapid de Mitriță, dar oltenii au cedat inițiativa la 0-1. După câteva oportunități irosite, gazdele au egalat prin Yeboah (’39). ,,Juveții” puteau da lovitura prin Andrei Ivan, dar atacantul a ratat o oportunitate uriașă pe final de repriză. După pauză, și-au intrat în rol cei doi portari. Cu multe inexactități la mijlocul terenului, Craiova a fost periculoasă tot după faze fixe, prin Raul Silva (’56) și Zajkov (’68), iar dominarea teritoriala a CFR-ului nu a dat roade.

„A fost un meci bun, ambele echipe au încercat să joace fotbal. Din păcate, noi nu am fost atenți la ocaziile mari avute. Cred că este echitabil rezultatul. Mai avem de muncă. Îmi doresc ca jucătorii mei să aibă mai mult curaj când au balonul. Calitate există! Le vom regla pe toate în timp, pas cu pas. Sper că jucătorii vor ajunge acolo unde îmi doresc. Mereu la Craiova s-a dorit o echipă combinativă, agresivă, care are ocazii. Vom face aceste lucruri. Avem jucători la dispoziție și sper să mai aducem pe pozițiile în care avem nevoie. Se întorc Koljic, Baiaram, avem Roguljic. Avem soluții.Trebuie să găsim jucătorii care ne vor ajuta, jucători care să aibă calitate mai mare decât cei pe care îi avem. Din partea patronului am promisiuni că lucrurile se vor rezolva rapid”, a declarat Reghecampf după meci.

CFR Cluj: Sava – Mogoș, Kresic, Morgan – Manea, Muhar, Tachtsidis (’62, Gneba), Avounou (’62, Cvek), Krasniqi (’74, Otele) – Yeboah (’74, Jefte), Bîrligea (’78, Deac). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’75, Ndong), Zajkov, R. Silva, Bancu – Crețu, Screciu (’82, Cîmpanu) – Ișfan (’57, Markovic), Danciu, Mitriță – Ivan (’82, Mateiu). Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Cartonașe galbene: Yeboah ’29, Morgan ’55 / Vlădoiu ’7.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va primi vizita formației AFC Hermannstadt. Partida va avea loc vineri, 4 august, de la ora 21.30.

Cătălin Pasăre