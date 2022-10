Duel Stîngă – Trică la revenirea brașoveanului pe bancă

Viitorul Târgu Jiu merge în această rundă la Chiajna, pentru a da piept cu formația fostului său antrenor, Eugen Trică. Gorjenii l-au primit înapoi, în această săptămână, pe Florin Stîngă, iar tehnicianul brașovean are încredere că jucătorii săi pot obține un rezultat pozitiv în deplasare. Principalul oaspeților știe că va avea în față o trupă experimentată.

,,Trecem printr-o perioadă mai grea, o perioadă în care moralul nostru este destul de scăzut, dar am încredere în jucători că putem face lucrurile mult mai bine decât le-am făcut până acum. Am demonstrat într-o perioadă a campionatului că putem și să câștigăm meciuri, să fim mai pragmatici și să greșim mai puțin. Sâmbătă, ne așteaptă o partidă foarte grea, cu o echipă care are în componență foarte mulți jucători experimentați, care au cochetat foarte mult cu Liga 1, iar unii au fost și campionii României. Ne așteaptă un meci dificil, pentru că au un antrenor care ne cunoaște foarte bine, pentru că anul trecut a pregătit această echipă. Acestea cred că ar fi atuurile lor. Sper ca orgoliul nostru, al jucătorilor, să iasă la suprafață. În momentele mai grele, se văd caracterele puternice. O să încercăm să dăm la ora jocului tot ce avem mai bun”, a declarat Stîngă. Antrenorul gorjenilor a mai spus că mai sunt șanse la play-off, iar declarațiile făcute de el după eșecul cu FC Brașov (2-3) au fost ca să ia presiunea de pe umerii jucătorilor. ,,Matematic, mai sunt șanse la play-off, dar totul depinde de ceea ce facem. Cred că și abordarea mea, să prindem play-off-ul, a pus o presiune suplimentară pe jucători. De aceea am și spus după meciul cu Brașov că este totul terminat. Am vrut să iau această presiune de pe jucători. Normal că se poate, suntem în sport, dar cred că ar trebui să urmărim, mai întâi, fiecare etapă, apoi să ne gândim la play-off”. Stîngă este convins că nu s-a întors degeaba la Târgu-Jiu și promite că, dacă va avea susținerea conducerii, rezultatele vor apărea pe termen lung. ,,Asta a fost una dintre doleanțele mele: să mi se dea continuitate, ca să demonstrez ceea ce pot. Niciun lucru nu se face ușor în viață, nu se clădește de pe o zi pe alta. Cred și sper că cei din conducerea clubului să înțeleagă că, pentru a avea performanță, trebuie să ai continuitate: și în sport, și în viață. Eu cred că am demonstrat că sunt un antrenor dornic, disciplinat, care dorește performanța. Lucrurile nu o să vină niciodată ușor. Rezultatele pozitive vin în urma unei munci. Cred că dacă vor avea răbdare cu mine cei din conducere, sunt convins că vom putea construi ceva stabil și frumos la Târgu-Jiu”. Concordia Chiajna – Viitorul Târgu Jiu se joacă sâmbăta, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre