Două egaluri pentru Craiova în Turcia

Universitatea Craiova a terminat stagiul de pregătire din Antalya cu încă o remiză. Juveții au fost egali și cu FC Slovacko, ocupanta locului 4 în prima ligă din Cehia. Ca și în precedenta confruntare, cu Greifwalder, scorul a fost 1-1. Meciul s-a disputat duminică seară, la „Regnum Carya“ din Belek. Jucătorii ofensivi ai Craiovei au fost mult mai activi în această confruntare. Alb-albaştrii au deschis scorul rapid, prin Ştefan Baiaram (’14).

Până la pauză, Andrei Ivan a bifat o bară, iar Căpăţînă a ratat din poziție unu la unu cu portarul. Cehii au restabilit egalitatea prin Michal Travnik, cu un şut de la 17 metri, la colţul din stânga al porţii (’39). Tot Ştefan Baiaram putea schimba tabela și în a doua repriză, dar mijlocașul ofensiv al doljenilor nu a fost inspirat după o pasă superbă a lui Markovic.

Denil Maldonado a debutat la juveți în meciul de duminică, iar Alex Mitriță a fost menajat în această confruntare. Vladimir Screciu este în refacere după accidentarea suferită în meciul cu UTA Arad și s-a antrenat separat.

Craiova a folosit următoarea echipă: L. Popescu – Soiri (’59, Vlădoiu), Zajkov (’59, Maldonado), Badelj (’46, R. Silva), Bancu – Crețu, Houri (’77, Danciu), Căpățînă (’59, Mateiu) – Baiaram, Koljic (’59, Markovic), Ivan (’76, Işfan). Rezerve neutilizate: Lazar – Tomasec, Benga, Lăpădătescu, Trică, Gașpar, Bană, Barbu.

,,Din păcate, am ratat foarte mult, iar apoi a venit golul în poarta noastră. Dacă am înscrie de 2-3 ori, n-ar mai fi o problemă dacă mai și primim. La 1-0 stai doar cu emoții.

Probabil ne vom concentra mai mult pe atac în următoarea perioadă, mai ales că în acest cantonament am pregătit câte ceva din toate. Am suferit destul în cantonament și mă bucur că începem campionatul. N-am probleme cu condiția fizică și nici colegii mei n-au avut”, a declarat, după meci, căpitanul Nicușor Bancu.

,,Am făcut un ultim amical bun. Am vrut să ieșim sănătoși și cred că am făcut un joc bun.

Îmi doresc să mă pregătesc bine și să pot juca pe viitor. Am simțit că am avut parte de un cantonament bun. Urmează două jocuri dificile, cu FCSB și Farul, din care vrem să scoatem maximum”, a spus gorjeanul Marian Danciu. Craiova revine în campionat duminică, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, atunci când va primi vizita Farului. Meciul contează pentru etapa a 22-a a Superligii.

Cătălin Pasăre