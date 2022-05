Detalii șocante în crima de la Licurici!

Informații cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei produse la sfârșitul săptămânii trecute la Licurici și în urma căreia autorul faptelor a decis să își pună capăt zilelor prin spânzurare.

Bărbatul de 53 de ani își snopea în bătaie soția, ori de câte ori avea ocazia, iar în ultimele săptămâni femeia plecase de acasă în speranța că, la 39 de ani, își va putea vedea de viața ei. Se refugiase la bunica maternă, cea care o crescuse de mică și care i-a oferit sprijin inclusiv acum. Bătrâna povestește că nepoata ei, Elvira, trăia cu teamă permanent, motiv pentru care casa din Licurici era baricadată. Poarta de la intrare era permanent încuiată, iar ușile de la intrarea în casă erau și ele mereu zăvorâte. „Avem gard mare, e greu să îl sari, dinspre stradă, iar poarta e metalică și mereu încuiată. Aveam toate ușile încuiate permanent. Mă săturasem să încui și să descui la ele pentru că eram ca la pușcărie. Eu, în săptămânile astea, am fost în casa mea mai ceva ca la pușcărie. Și asta doar de teama de el, ne gândeam că așa nu poate să intre. Plus că avem și camere de supraveghere, tot ce s-a întâmplat e pe camerele de supraveghere. Eu nu bat câmpii, că se vede pe camere. El a intrat noaptea după ce, pe zi, a tot fost pe aci pe stradă și a dat târcoale. Probabil își făcea planul pe unde să intre, cum să sară. Până la urmă a intrat pe la un vecin, a sărit gardul pe acolo și a luat ușile de la intrare la rând. Pe aia de acolo nu a putut s-o forțeze că o aveam blocată cu raftul ăla din sticlă pus în fața ei, iar pe asta de aici de la bucătărie a zburat-o cu un șut. Când i-a dat una a deschis-o imediat. Ea, fata, dormea pe canapeaua asta de-o avem aici în bucătărie, și aici a prins-o. Ea a dat să aprindă lumina și să îl întrebe ce caută, dar el a luat un cuțit și a tăiat-o pe loc. Nu vă spun ce s-a întâmplat că era plin de sânge peste tot. Peste tot era numai sânge. Avem doi câini lupi pe care îi ținem într-un țarc și ea a vrut să ajungă la ei să le dea drumul, dar nu a mai putut. El a prins-o și a luat-o la bătaie iar. A jucat-o în picioare, iar apoi a găsit și o săpuță cu care muncesc eu prin grădină. A lovit-o și cu aia și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Inițial eu nu am auzit nimic pentru că cu termopanele astea e greu să mai auzi ce se întâmplă prin prejur. Vecini nu avem, suntem singure pe aici. Am strigat după ajutor, dar cine să mă ajute?”, spune Elena Cârstea, bunica femeii ucise. Ea povestește că a încercat anterior să aibă o discuție cu bărbatul violent și să afle de la el din ce cauză îi tot bate nepoata. Bărbatul nu a avut un răspuns elocvent. „Ea a plecat de la el pentru că i-a spus clar că o omoară. De câte ori a bătut-o nu mai știa nici ea. A omorât un câine și l-a îngropat undeva pe marginea unui drum. I-a spus că după ce o omoară acolo o duce și pe ea, că scoate câinele din groapă și o aruncă pe ea acolo că sigur nu o mai găsește nimeni. Eu l-am întrebat de ce tot face lucrurile astea că ea nu era nici urâtă, nici leneșă, nici curvă. Mi-a spus doar că îi place de ea și că de aia a luat-o, dar că probabil are ceva la cap și câteodată îl apuca așa de nu știe nici el. Ea mai venise la mine de două ori înainte de treaba asta. Acum tot așa nu a mai putut să suporte și a venit la mine. El a venit și a luat-o de la mine și a tot promis că nu îi mai face nimic. Cu câteva zile înainte a venit și i-a aruncat ei hainele în stradă, în fața porții și la copil i-a aruncat alea de la calculator tot pe pod la poartă. A chinuit mult, deși credea că el nu o să ajungă s-o omoare. Uite că acum s-a întâmplat”, mai povestește bătrâna. Celelalte rude ale femeii sunt consternate de durere. Fratele victimei lucrează în străinătate și week-endul trecut venise în țară pentru a participa la o nuntă, dar distracția a fost înlocuită de vestea uciderii surorii sale. Crima s-a petrecut și în contextul în care, la începutul primăverii, pe 26 martie, criminalul a fost reținut pentru 24 de ore. La momentul respectiv, tot pe fondul certurilor din familie, a mers la soacra sa și i-a incendiat casa. A și lovit-o pe femeie, iar acesta a fost un motiv pentru a petrece o noapte în spatele gratiilor. Ulterior a ajuns la o înțelegere cu aceasta și, probabil, dosarul se încheia fără tragerea penală a lui la răspundere. După ce a comis crima individul a plecat spre casă, în timp ce, în curtea bunicii soția lui agoniza. Bătrâna a vorbit la telefon cu o rudă din Italia și i-a spus ce s-a întâmplat, iar apoi a alertat autoritățile. Primii polițiști veniți la locul crimei au fost nevoiți să sară gardul pentru a putea intra pe proprietate. Ulterior femeia grav rănită a fost dusă la spital, dar aici medicii nu au mai putut să o salveze. Soțul ei a ales să își încheie și el socotelile cu viața. A mers la locuința sa din Hurezani și și-a pus ștreangul de gât, fiind descoperit de polițiștii care îl căutau pentru interogatoriu. Cei doi soți aveau un băiat de 18 ani, care va fi nevoit să trăiască de acum încolo cu povara acestei oribile întâmplări. Intrarea lui în lumea adulților s-a făcut mai greu decât și-ar fi putut imagina cineva. Mama lui nu a cerut vreodată sprijinul polițiștilor atunci când era bătută, femeia sperând mereu că lucrurile se vor „rezolva”. Finalul a fost cel care este frecvent în astfel de situații, motiv pentru care polițiștii recomandă tuturor femeilor aflate în astfel de situații dificile să le ceară ajutorul și să solicite ordin de protecție, prin care să îi țină la distanță pe soții violenți.

Gelu Ionescu