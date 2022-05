Descoperă cea mai nouă metodă de finanțare pentru IMM-uri

Desi sunt considerate ,,coloana vertebrala” a unei economii sanatoase, companiile mici si mijlocii se confrunta adesea cu dificultati in accesarea finantarilor clasice, dar si cu lipsa de sprijin si indrumare in tot acest demers. Lucru destul de nefavorabil daca stam sa ne gandim la faptul ca gasirea unor surse de finantare accesibile, care sa elimine rapid problemele ce pot aparea din lipsa fondurilor, reprezinta un aspect vital pentru IMM-uri care influenteaza in mod semnificativ dezvoltarea pe termen lung si mentinerea competitivitatii acestora intr-un mediu in care concurenta este tot mai stransa.

Cu toate acestea, pentru microintreprinderi si intreprinderile mici si mijlocii aflate la inceput de drum, obtinerea unui credit bancar clasic nu este tocmai o solutie, intrucat presupune un demers destul de anevoios si conditii destul de riguroase. Din fericire insa, la momentul actual exista numeroase alternative de finantare pentru IMM-uri, printre care se numara si factoring-ul, una dintre cele mai noi metode de finantare oferite de OmniCredit, la care micii antreprenori pot apela cu usurinta pentru a-si asigura capitalul de lucru necesar si pentru a face fata diverselor situatii dificile care se pot ivi la inceputul unei afaceri. Cum? Afla mai multe detalii de aici.

OmniCredit face diferenta in lumea business din Romania

Indiferent de problemele de natura financiara pe care le intampini in ciclul de viata al afacerii tale, la OmniCredit stii sigur ca mereu vei gasi o rezolvare pe masura. Aceasta companie a prins viata cu scopul de a veni in sprijinul celor care isi doresc sa aiba parte de solutii inovatoare, 100% sigure si cat mai avantajoase de finantare, fara birocratie si conditii dificil de respectat, si a acelora care isi doresc sa isi exprime in mod liber creativitatea, intr-un mediu de business lipsit de griji si presiune din toate directiile. Pana in prezent, OmniCredit a reusit sa-si indeplineasca cu brio misiunea si sa puna umarul la dezvoltarea unui numar mare de microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri), lasandu-si amprenta in mediul romanesc de afaceri prin infiintarea primei platforme fintech de microcreditare care opereaza 100% online, disponibila in Romania. Aceasta platforma este usor de accesat de catre persoanele juridice si se remarca prin diversitate, gazduind in prezent 8 tipuri diferite de produse financiare personalizate, printre care se numara si factoring-ul, care aduce cu sine cateva beneficii substantiale despre care vom vorbi in cele ce urmeaza.

Factoring-ul este solutia pentru performanta afacerii tale

Lipsa de lichiditati, respectiv problemele lipsei de bani cash care apare in momentul in care exista o diferenta intre momentul emiterii facturilor catre furnizorii si momentul incasarii acestora de la clienti raman de departe cele mai dificile si neplacute scenarii in care se poate regasi un antreprenor tanar care de abia a pornit la drum. Orice afacere are nevoie de fonduri care sa ii sustina activitatea, asta este cert, indiferent de domeniul in care activezi. Din fericire insa, acum iti poti salva business-ul de la esec cu ajutorul finantarii prin factoring de la OmniCredit, care iti va aduce mai multe beneficii decat crezi, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. Si iata de ce spunem asta: Factoring-ul este un serviciu cu ajutorul caruia o firma poate sa transforme imediat orice factura cu incasare la termen in lichiditati. Pe scurt, prin intermediul acestei solutii de finantare, ai parte de plata instant pentru facturile tale de incasat cu plata lenta, fara sa mai fii nevoit sa astepti scadentele de saptamani sau chiar luni de zile.

In ceea ce priveste modul in care functioneaza factoring-ul, procesul presupune implicarea a trei parti si se deruleaza astfel: o banca sau IFN in calitate de factor in aceasta tranzactie cumpara factura, tu in calitate de aderent incasezi valoarea acesteia in avans, iar clientul tau in calitate de debitor cedat va fi notificat ca la scadenta facturii sa plateasca direct in contul factorului. Ce este cu adevarat avantajos la acest serviciu este faptul ca nu afecteaza gradul de indatorare si ca nu sunt necesare garantii materiale suplimentare. De asemenea, din moment ce alegi aceasta alternativa de finantare, beneficiezi si de alte avantaje majore, incepand de la faptul ca poti oferi avantaje comerciale clientilor tai, de la termene de plata flexibile, si pana la faptul ca iti poti plati furnizorii la timp, primind in acest fel discount-uri de la acestia, si poti obtine un cash flow predictibil pentru cheltuieli si dezvoltare a afacerii fara sa fie afectat scorul de credit.

La OmniCredit ai parte de finantare rapida si flexibila

Pentru orice antreprenor, este important sa aiba acces la numerar exact atunci cand este nevoie. In aceasta privinta, OmniCredit este solutia potrivita de care ai nevoie, intrucat alaturi de aceasta companie poti obtine finantare online, respectiv banii direct in cont in aceeasi zi, datorita unui proces simplificat, complet digitalizat. Asadar, de acum inainte poti uita de grija finantarii si scapi de sistemul birocratic mult prea lent, care nu face nimic altceva decat sa iti incetineasca activitatea. Tot ce trebuie sa faci este sa iti creezi cont pe platforma omnicredit.ro, sa adaugi datele companiei tale, sa completezi cererea de finantare si sa o trimiti spre analiza. Ulterior, in maximum o ora, vei primi decizia de creditare din partea specialistilor OmniCredit si banii in cont in doar 2-3 ore de la aprobare. Online, simplu si rapid, fara griji si fara conditii stricte care iti pot da batai de cap si te pot distrage de la afacerea ta.

Nu in ultimul rand, ce mai trebuie sa stii este faptul ca odata ce alegi serviciile de factoring din portofoliul OmniCredit, beneficiezi si de consultanta de calitate in vederea luarii celor mai inspirate decizii si ai parte de o colaborare onesta experti in domeniul financiar-bancar, care au o experienta de peste 15 ani in acest sector si care sunt focusati in permanenta sa livreze cele mai bune solutii pentru antreprenori si pentru afacerile acestora.