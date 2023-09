Descinderi la depozitele de fier vechi din Strehaia! Amenzi de 290.000 de lei!

Administratorii mai multor depozite de fier vechi din Strehaia au fost arși la buzunar, ieri, de Comisarii Gărzii Naționale de Mediu după ce echipe venite special de la București, alături de cele de la Mehedinți, au descins în locațiile respective.

Comisarii au fost însoțiți de jandarmi de la Gruparea Mobilă „Frații Buzești”, asta pentru a se asigura că administratorii nu vor deveni recalcitranți, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. În majoritatea locațiilor proprietarii au lipsit, invocând diverse motive. În urma telefoanelor primite, unii s-au prezentat cu actele iar alții și-au trimis rudele pentru a prezenta diverse explicații. Și, evident, cele mai multe explicații au scos în evidență că „totul e legal”, doar că „musafirii nepoftiți” au descoperit nereguli pe care le-au și sancționat în cele din urmă. La unul dintre depozite, prin mormanele de frigidere, calculatoare și diverse piese din fier vechi erau și câțiva saci uriași plini cu cartușe de imprimantă, pe tonerele respectiv scriind „Italia”. Este evident că produsele respective nu pot fi reciclate în Strehaia, pentru că aici nu există echipamente pentru așa ceva, dar reprezentanții depozitului s-au pus chiar în genunchi și au jurat în fața comisarilor Gărzii de Mediu că ei respectă legea. „Mă jur înaintea matale, că mata ești mare, uite, dacă eu am făcut ceva, Dumnezeu să mă vede cu tot cu copii mei, m-ai pus să jur, vezi șefule”, i-a zis una din femei șefului Gărzii de Mediu Mehedinți, Cătălin Tutilescu. În anii trecuți Tutilescu a găsit aici câteva tiruri cu PET-uri aduse din Anglia tot pentru „reciclare”, adică incendiere, tirurile fiind trimise înapoi în străinătate după intervenția autorităților de la noi. Comisarii Gărzii de Mediu au descins și la o locație unde era plin de mașini, dube în special, cu numere de Gorj și Mehedinți, care de departe păreau a fi rable. Doar că proprietarul lor lipsea de acasă, iar fiica și soția acestuia au spus că mașinile nu sunt pentru dezmembrare, ci sunt folosite de bărbatul absent.

Comisarii au trecut și prin alte locații, au făcut împreună cu polițiștii inclusiv opriri în trafic a mașinilor care ar fi putut să transporte produse periculoase pentru mediu, printre dubele trase pe dreapta fiind inclusiv cea a unei patiserii din Motru, care livra produse de profil în zona Strehaia. Problemele au fost descoperite însă la depozitele aflate în imediata apropiere a palatelor cu turnulețe, nu în trafic. „Suspicionăm că sunt deșeuri și din import. Am găsit pe un amplasament mai multe tonere de proveniență din Italia, o să verificăm actele de proveniență și atunci o să putem lua deciziile finale. La locația unde au fost descoperite mai multe mașini, o să vină administratorul și o să verificăm să vedem ce documente sunt pe ele, dacă sunt pe domeniul public sau nu are documente se vor ridica conform OUG 92”, a menționat comisarul șef adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Bănică. La finalul controlului, comisarii de mediu au aplicat 6 amenzi în valoare totală de 290.000 de lei. Cei sancționați au posibilitatea să conteste măsurile aplicate în instanță, așa cum s-a mai întâmplat și altă dată, de fiecare dată aceștia fiind însă buni de plată la finalul procesului.

Gelu Ionescu