Debut greu pentru Reghecampf

Universitatea Craiova a acumulat 4 puncte în primele două etape ale Superligii și se deplasează acum pe terenul fostei campioane CFR Cluj. Va fi meciul care va consemna revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca oltenilor. Partida din Gruia are loc duminică, de la ora 21.30. Principalul Ştiinței consideră că este o oportunitate pentru jucătorii săi să își demonstreze valoarea. „Este un meci foarte important pentru noi. Cred că este un meci de referinţă, în care noi putem să arătăm ce ne dorim în acest an. Nu sunt foarte multe lucruri de schimbat. Nici nu am timpul necesar să fac aceste lucruri. Încerc, prin discuţii cu jucătorii şi prin antrenamente, să punem la punct anumite chestii. Nu am ce comenta şi nu am ce reproşa nimănui nimic. Am fost conştient de faptul, când am preluat această funcţie, că vor fi anumite lucruri pe care trebuie să le reglezi. Este meseria mea şi mă bucur că avem parte de un meci important duminică. Îl vom pregăti bine şi ne dorim foarte mult să-l câştigăm. Oricând joci cu CFR Cluj este un meci dificil. Nu contează că joci acum sau mai târziu. Este o echipă care a câştigat foarte mulţi ani la rând campionatul, are jucători cu multă experienţă şi au mai fost aduşi şi alţii. Va trebui să pregătim foarte bine meciul! Trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte bun, pentru că altfel nu va fi posibil să câştigăm în Gruia“, a precizat antrenorul. Elvir Koljic și Ştefan Baiaram sunt indisponibili pentru această confruntare.

Cătălin Pasăre