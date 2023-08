Cula de la Groșerea, salvată de voluntari!

Chiar dacă se află în proprietate privată, cu proprietari neintersați de soarta ei, cula de la Groșerea, una dintre cele mai faimoase din Gorj, beneficiază în aceste zile de un ajutor enorm primit din partea voluntarilor care au venit aici să o salveze de la dispariție.

Construcția, veche de două secole și jumătate, a devenit o ruină în ultimii ani, iar în iarnă cei implicați în proiectul „Ambulanța Monumentelor” au demarat o campanie de strângere de fonduri. Nu s-au strâns toți cei 42.000 de euro necesari refacerii acoperișului, dar o mare parte din sumă a fost donată tot voluntar de diverși oameni din țară. Așa că acum la Aninoasa, în satul Groșerea, voluntarii lucrează de zor, chiar dacă temperaturile din miezul zilei sunt greu de suportat. „E cald, e caniculă, dar nu avem ce să facem. Ne dăm cu crème de soare, ne mai punem ceva pe cap, dar umbră nu avem că lucrăm chiar la acoperiș și nu avem unde să ne ascundem de soare. Dar facem totul cu pasiune pentru că de asta am venit aici și suportăm canicula doar ca să terminăm la timp refacerea acoperișului, a spus unul dintre voluntari. Mulți dintre cei prezenți pe șantierul de la Groșerea sunt, de fapt, fete, lucru mai puțin obișnuit pentru astfel de munci. Studente sau chiar absolvente de facultate, acestea fac munci pe care , de regulă, bărbații și le asumă.

De la zidit cărămizi, cărat mortar, cioplit sau tăiat lemne, voluntarele demonstrează că pot face munci grele mai ales la temperaturile din aceste zile. „Eu azi am ajuns pe șantier, de abia am apucat să urc pe acoperiș acum de dimineață și aștept cu interes să văd cu ce pot să ajut. Deocamdată ud cărămizile, le dau la mână celui care le zidește, aduc găleata cu mortar, curăț uneltele. Sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum, dar mi se par extrem de interesante, mai ales pentru o astfel de cauză”, a spus Ana Budurea, una din voluntare. „Băieții stau acasă, nu prea sunt pe aici pe șantier. Eu am mai făcut în trecut zidărie de piatră, dar acum e prima dată când lucrez cu cărămidă. Refac practic partea aceasta de la intrarea în culă. Nu pot spune că e o muncă ușoară, dar când vezi rezultatele merită orice effort”, a menționat o altă voluntară prezentă pe șantier. Până și asociația „Inima Olteniei”, care a dus proiectul „Ambulanța Monumentelor” la Groșerea, are în fruntea sa o doamnă. Liana Carina Tătăranu este o craioveancă dedicată proiectelor de acest gen, iar acum se bucură că poate ajuta la salvarea uneia dintre cele mai reprezentative clădiri pentru istoria Olteniei.

„Noi cercetăm monumentele din Oltenia de foarte mulți ani și evident că era în atenția noastră și aceasta pentru că este una dintre cele mai importante clădiri, după cum știți este și pe lista indicativă UNESCO și evident că trebuia. Noi ne doream să o restaurăm de mai mult timp, dar fiind privată a durat puțin mai mult cu procedurile, acordurile proprietarilor și până la urmă am reușit anul acesta. Este una din puținele cule care este și datată, s-au luat probe de lemn, e singura care avea șarpantă originală, e cu atât mai valoroasă cu cât se păstrează tot ce este original. Este foarte greu, este și o intervenție foarte provocatoare pentru că are multe operațiuni. Este mult mai cumplexă față de cea de la Șiacu. Sunt multe elemene lipsă din zidărie pentru a susține șarpanta și a trebuit să se refacă o coloană complet, arcele trilobate de la foișor pentru că lipseau, lipsea coronamentul. Acum suntem pe linie dreaptă. S-au montat grinzile de la plafon, sunt unele noi, altele chertate. Sperăm ca în maxim zece zile să putem ridica acoperișul și să se treacă la ultima etapă, aceea de batere a șindrilei”, a explicat președinta de la „Inima Olteniei”.

Gelu Ionescu