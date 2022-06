CSM, în căutări: Vrem jucători care să lase pe parchet și ultima picătură de energie

Antrenorul principal de la CSM Târgu Jiu, Claudiu Alionescu, este conștient că va avea în față un sezon total diferit alături de echipa de baschet. Alionescu a fost confirmat ca fiind omul care va conduce formația în noul campionat, unul în care FRB a schimbat din nou regulile. Mai mult, fostul component al Energiei a declarat că adversarele vor fi mai puternice, pentru că vor avea la dispoziție mai mulți bani. ,,Campionatul trecut a fost unul cu două părți total opuse. Rezultatele nu au fost aceleași pe care le doream cu toții în prima parte, dar în partea a doua, în special pe final, am reușit să închegăm o echipă și asta s-a văzut pe teren și prin rezultatele pe care le-am avut, în special în ultimele 7-8 partide. A fost și un program foarte dificil, pentru că am început greu de tot, și turul, și returul, însă la final am demonstrat că există o bază pe care putem crea pentru ceea ce urmează. Se anunță un viitor sezon foarte greu încă din start, prin cele două grupe care se vor forma în funcție de sezonul trecut. Este un sezon în care se va retrograda, iar din informațiile pe care le deținem, cam toate echipele și-au mărit bugetul și au așteptări destul de mari. În ceea ce ne privește, noi avem același buget, iar obiectivul va fi, mai mult ca sigur, între evitarea retrogradării și a încerca să ne luptăm pentru un loc în play-off. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, în primul rând să ne creionăm lotul și abia apoi să vorbim despre obiective”, a spus Alionescu. Carl Dylan și Porter Troupe sunt singurii străini care au evoluat în sezonul trecut și au șanse să se întoarcă la Târgu-Jiu. Între timp, continuă și negocierile cu jucătorii autohtoni, gorjeni și nu numai. ,,Deocamdată, mai purtăm negocieri cu Dylan, pentru că este un jucător care, cred eu, are un potențial mai mare decât a arătat în scurta perioadă petrecută alături de noi. Mai mult ca sigur, ceilalți străini nu vor mai reveni la Târgu-Jiu. Mai avem o mică speranță în ceea ce-l privește pe Porter Troupe, dar la el este o decizie din punct de vedere al competivității lotului, nu este o problemă din punct de vedere financiar, ca la majoritatea. Avem creionată o listă de jucători, dar așteptăm mai întâi să terminăm cu jucătorii români, pentru a știi exact pe ce poziții ne bazăm pe jucătorii străini. Încă nu am ajuns la un acord, dar avem o discuție avansată cu un tânăr jucător care a fost la Rapid. Încă mai purtăm discuții cu Octavian Ilie, Andrei Bărăgan și cu Alexandru Berca, din rosterul care a fost anul trecut. Îmi doresc ca, și anul viitor, majoritatea jucătorilor români să fie localnici, exceptând cele două poziții mari, tocmai de aceea l-am semnat pe Andrei Gheorghe și îl așteptăm și pe acest copil de la Rapid”, a mai precizat antrenorul. Claudiu Alionescu are o nouă șansă că principal al echipei, cu un lot pe care îl va construi alături de oficialii clubului. Antrenorul a vorbit despre profilul baschetbaliștilor pe care îi vrea la echipă, dar și despre aportul publicului gorjean. ,,Am mai fost în postura asta, dar nu cu un roster care ar părea destul de competitiv. Cu siguranță, mi-aș dori ca în noua structură a campionatului să prindem locul 5 și să accedem către locurile care se vor bate pentru play-off. Va fi foarte greu, iar marea provocare va fi aceea de a menține vie flacăra și entuziasmul cu care am încheiat ultimul sezon. S-a creat o relație specială între echipă și public și acolo vreau să țintim: să ne menținem această energie. De aceea, căutăm jucători care să lase pe parchet și ultima picătură de energie, iar publicul să plece mulțumit de aportul jucătorilor în ceea ce privește combativitatea”, a conchis Alionescu. Echipa se va reuni pe 15 august, va efectua vizita medicală și va continua pregătirea pe plan local, la Târgu-Jiu. Conducerea secției de baschet își dorește un număr mai mare de meciuri amicale, pentru a omogeniza lotul.

Potrivit Federației Române de Baschet, în sezonul 2022-2023, vor fi 18 echipe participante, împărțite în două conferințe:

Conferința A este formată din nouă echipe, care au ocupat următoarele locuri pentru play-off-ul din 2021-2022 : 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 + o echipă din Liga 1;

Conferința B este formată din nouă echipe, care au ocupat următoarele locuri pentru play-off-ul din 2021-2022: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 + o echipă din Liga 1;

– în prima fază se joacă după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur – total 16 meciuri pentru fiecare echipă;

– pentru faza a două, se formează două grupe, 1-10 (primele cinci clasate din fiecare conferință) și 11-18 (ultimele patru clasate din fiecare conferință);

– în faza a doua, grupa 1-10, se intră cu punctele din meciurile directe din prima fază și mai joacă alte 10 meciuri, fiecare cu fiecare, tur-retur, cu echipele din cealaltă conferință;

– în faza a doua, grupa 11-18, se intră cu punctele din meciurile directe din prima fază și mai joacă alte 8 meciuri, fiecare cu fiecare, tur-retur, cu echipele din cealaltă conferință;

– după faza a doua, se stabilește play-off 1-8, echipele de pe locurile 9 și 10 nu mai joacă, iar echipele de pe locurile 11-18 vor juca play-out.

În următoarea ediție de campionat, este obligatoriu ca în primele două sferturi să fie pe parchet cel puțin 2 jucători români.

În repriza a doua este obligatorie folosirea a cel puțin unui jucător autohton (fără limită de vârstă la jucătorii români).

Cătălin Pasăre