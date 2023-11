Craiova s-a trezit în Cupă. Urmează duelul cu FCU

Universitatea Craiova s-a impus, la limită, în partida disputată în calitate de echipă oaspete, la Oradea, acolo unde a întâlnit-o, miercuri seară, pe UTA Arad. Confruntarea câștigată de Ştiința cu 1-0 s-a disputat pe stadionul „Iuliu Bodola“ și a contat pentru etapa a doua a Grupei D din Cupa României. Singurul gol al meciului a venit după un corner și a purtat semnătura lui Alex Mateiu (’80). Oltenii au ratat alte ocazii importante până atunci, Ișfan lovind bara în minutul 54. Succesul vine la timp pentru “juveți”. Sâmbătă, au derbi cu FCU. „Am fost echipa care a dat tonul. Am alergat după această victorie, care e foarte importantă pentru noi. Nu voiam să ieșim din obiectiv, ci să ne relansăm. Cupa este un obiectiv pentru noi. Mă bucur pentru rezultat, dar trebuie să fim mai lucizi în fața porții. Nu am traversat o perioadă așa cum ne doream. Era normal să ne bucurăm (la golul lui Mateiu – n.r.), pentru că s-a creat o presiune foarte mare. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă, un derbi local. Sunt importante cele 3 puncte. Partida o vom pregăti ca pe una normală, dar este o mare rivalitate între cele două echipe“, a spus Dragoș Bon, care în trecut a activat și la una dintre formațiile lui Adrian Mititelu. Craiova are 4 puncte în Grupa D și are nevoie de un rezultat pozitiv cu Farul Constanța, în ultima etapă a grupelor competiției eliminatorii. Partida se dispută în Bănie.

Autorul golului, Alex Mateiu, a admis că declarațiile lui Mircea Rednic i-au ambiționat pe vizitatori. Principalul arădenilor afirmase înainte de meci că Universitatea Craiova e “Craiovița”, iar Adrian Mititelu, patronul FCU, deține “adevărata” Craiova. „Ei au avut un singur corner și o singură ocazie. 80 de minute nici nu au contat! Am avut o posesie ca la antrenament. ‘Craiovița’, cum a spus domnul Rednic, o echipă mică a cartierului din Craiova, i-a demonstrat că n-are ce să facă cu UTA. E o jignire! I-am arătat de ce e în stare Craiovița: echipa dânsului nu a avut nicio șansă“, a spus Mateiu.

UTA Arad – Universitatea Craiova 0-1 (0-0)

UTA: Kucher – Rodrigues, Benga (’46, Stolnik), Markov, Abeid (’86, Dumitrașcu) – Carp, Marku – Stahl, R. Pop (’46, R. Stanciu), Omondi (’46, Fabry) – Cooper (’61, Leidsman). Antrenor: Mircea Rednic.

Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Screciu, R.Silva, Bancu – Căpățînă, Crețu (’72, Houri), Mateiu – Ișfan (’59, Mitriță), A.Trică (’59, Danciu), Ivan (’72, Markovic). Director tehnic: Corneliu Papură.

Meciul dintre Universitatea Craiova și FCU are loc sâmbătă, de la ora 21.15, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Cătălin Pasăre