Craiova, învinsă de Ludogorets

Universitatea Craiova a înregistrat prima înfrângere din stagiul de pregătire bulgar. Oltenii au fost învinși de campioana din țara vecină, Ludogorets Razgrad, scor 0-2. Kaio Vidal (’25) și Tissera (’67) au înscris golurile victoriei. Alexandru Mitriță s-a accidentat în minutul 38, după o intrare tare a unui adversar și a părăsit terenul. Oltenii au evoluat în următoarea formulă: L. Popescu (’65, Lazar) – Borța (Vlădoiu), R. Silva, Badelj, Ndong (’46, Bancu) – Mateiu (’62, Căpățînă), Crețu – Ivan (’82, Găină), Danciu (’62, Cîmpanu), Mitriță (’38, A. Roguljic) – Koljic (’62, Trică). A fost primul meci de verificare în care formația lui Eugen Neagoe nu a înscris. În precedentele două confruntări, alb-albaștrii s-au impus cu același scor, 2-0, în fața formațiilor Botev Plovdiv și FC Drita.

„Nu-mi plac înfrângerile, dar a fost un test util. Ludogorets a fost mai proaspătă ca noi. Am avut niște antrenamente mai grele, nu am vrut să ne menajăm. Ne interesează foarte mult cum vom arăta în campionat. Am început mai greoi, știam de ce, suntem obosiți. Asta nu e o scuză, cu toate că am primit două goluri ușoare. Am avut ocaziile noastre, trei șanse mari, o bară. N-am reușit să marcăm, dar a fost un test reușit, contra unei echipe bune. Peste 8 sau 9 zile joacă în Champions League. Bancu arată foarte bine, putea să și marcheze azi. Am avut bara lui Roguljic, o ocazie a lui Trică. Au fost pe construcție fazele, nu întâmplătoare ”, a spus Eugen Neagoe. ,,A fost un meci greu, am jucat cu campioana Bulgariei, joacă în preliminariile Champions League, cu jucători foarte buni. Am fost cam obosiți, am avut un antrenament foarte greu, dar cred că ne-am atins obiectivul, chiar dacă am luat bătaie. E bine că am terminat cu toții sănătoși. Mitriță a fost călcat pe tendon și, să nu riște nimic, a preferat să iasă, e normal. Suntem într-un stagiu de pregătire, muncim cu toții, ne-am prezentat foarte bine. Era clar că se acumulează oboseală, dar arătăm foarte bine, asta ne dă speranțe. Se așteaptă să fie un campionat disputat. Avem un început bun, cu echipe nou promovate. Vom vedea la ora jocului.Cu toții ne dorim mult mai mult. La Craiova se vrea în fiecare an primul loc, e normal, e un club de tradiție. Noi ne pregătim pentru acest lucru și sper să reușim într-un final”, a declarat Alexandru Crețu după meci.

În altă ordine de idei, a fost anunțată ora meciului cu Dinamo București, din prima etapă a Superligii. ,,Juveții” joacă în capitală luni, 17 iulie, de la ora 21.30.

Cătălin Pasăre