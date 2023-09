Condamnați după ce și-au bătut copilul legat cu o sfoară!

Verdict al magistraților în dosarul în care un gorjean și soția sa au fost trimiși în judecată pentru că bărbatul l-a snopit în bătaie pe fiul vitreg, de 17 ani, bolnav de autism, în timp ce femeia asista pasivă la cele întâmplate. Totul s-a întâmplat la începutul verii, întreaga scenă fiind filmată de fratele băiatului agresat, imaginile ajungând în cele din urmă la autorități. Bărbatul agresiv a fost arestat preventiv, iar femeia a fost plasată sub control judiciar, acum judecătorii pronunțând un verdict. „Dispune condamnarea inculpatului P G G, la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, fapta din data de 03.06.2023. (…) Dispune condamnarea inculpatului P G G, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, fapta din data de 03.06.2023(…). Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 2 ani la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa închisorii de 8 luni, spor în cuantum de 2 luni și 20 de zile închisoare, rezultând o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani și 2 luni și 20 de zile închisoare ce se va executa în condiţiile art. 60 Cod penal. (…) Dispune condamnarea inculpatei P F I, , la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la violenţă în familie(…) dispune condamnarea inculpatei P F I, , la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, (…) aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 2 ani la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa închisorii de 6 luni, spor în cuantum de 2 luni închisoare, rezultând o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani şi 2 luni închisoare. În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Obligă inculpații P F I și P G G la plata sumei de 50.000 de lei în solidar către persoana vătămată”, au stabilit judecătorii, sentința nefiind definitivă.

Gelu Ionescu