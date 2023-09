Cîmpanu, împrumutat la U Cluj

Laurențiu Reghecampf a renunțat la un fotbalist. George Cîmpanu a părăsit-o pe Universitatea Craiova și a semnat cu o altă echipă din Superliga, Universitatea Cluj. Mai mulți jucători au mers dinspre Bănie spre Ardeal în ultima perioadă. Jucătorul ofensiv a fost cedat sub formă de împrumut și va evolua la ,,șepcile roșii” pentru restul sezonului 2023 – 2024. „FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova pentru împrumutul lui Alexandru Cîmpanu (22 de ani) până la finalul sezonului actual. Jucătorul care evoluează în banda dreaptă a atacului are o Cupă și o Supercupă în palmares, dar și peste 100 de meciuri în Superliga. Alexandru Cîmpanu a evoluat până în prezent pentru Universitatea Craiova, FC Botoșani și CSM Alexandria. A bifat 112 meciuri în Superliga, marcând 14 goluri și oferind 7 pase decisive. Noul nostru jucător are nouă prezențe pentru naționalele U20 și U21. A purtat banderola de căpitan a României U20 într-o victorie cu Suedia, când a și marcat unicul gol al meciului. De asemenea, a făcut parte din lotul României U21 la turneul final al Campionatului European U21 din acest an. Îi dorim cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a anunțat conducerea ardelenilor. Cîmpanu nu a făcut parte din lot la meciul Ştiinței cu FCSB.

Cătălin Pasăre