CEA MAI VECHE CARTE SCRISĂ DE CĂTRE UN ȚICLENAR DATEAZĂ DIN ANUL 1909

În urmă cu aproape 20 de ani, când am lecturat importanta lucrare a istoricului gorjean, Vasile Cărăbiș, anume: ”Istoria Gorjului”, cu mare bucurie am aflat că, vrednicul de pomenire, preotul, paroh al fostei comune Țicleni, Gheorghe Gr. Țicleanu(1860 – 1927) a scris cartea ”Istoricul Bisericei Rășina”, în anul 1909. Am luat la rând toate bibliotecile din Gorj, Craiova, Râmnicu Vâlcea (inclusiv la Mitropolie și, respectiv, Episcopie), dar nu am reușit să-i dau de urmă. În această căutare s-a mobilizat și inimosul nostru, părintele Dragomir Țicleanu, rușind să o găsească în București, la Biblioteca Sfântului Sinod de la Patriarhia Română, paginile ei având și ștampila de la Academia Română. Acest mare noroc, pentru Țicleni, prin ajutorul lui Dumnezeu, s-a săvârșit la jumătatea lunii martie 2024. Este o adevărată victorie. Din această carte aflăm multe date importante de la începutul secolului al XX-lea, peste care timpul scurs de un veac așternuse uitarea. Din această carte aflăm, printre altele, situația economico-socială a vremii, însângeratul 1907, desfășurarea unor activități culturale și altele. Autorul aduce elogii fondatorilor Bisericii de la Rășina-Gura Lumezii, Constantin și Maria Porojnicu , fiind prima biserică din zona Țicleni, la acea dată, zidită cu cărămidă confecționată și arsă în marginea Cioienii, închinându-i și multe versuri, ca în legenda Meșterului Manole. Chiar dacă versurile mai prezintă unele stângăcii, valoarea literară și documentară este de necontestat.

Redau în continuare aceste versuri, iar cu alt prilej voi relata din mărturiile preotului Gheorghe Gr Țicleanu privind realizarea edificiului, pe platoul Morușea.

MORUȘEA

Platou loc desfătător,

Numai ție ți-a fost dat,

Loc frumos încântător,

De Domnul frumos creat.

Cât de minunată mai ești,

Dragă colină frumoasă,

Ca o țară din povești,

Ca o vilă grandioasă.

Numai ție ți-a dat,

Pronia Dumnezeiască

Și mult dar tu ai aflat,

Ca să fii casă Cerească.

De trei ori loc fericit,

Tu platou desfătător,

Și de Dumnezeu urzit,

Casa lui în viitor.

Și de aci daruri cerești,

La noi cei ce te rugăm,

Și bunuri Dumnezeiești,

Putem să câștigăm.

Și cocoana cea miloasă,

O Doamnă prea valoroasă,

Boeru a încurajat,

Și se apucă de lucrat.

Amândoi se potriviră,

Să înțeleagă în chibzuire,

Și a face începură

Materii de monastire.

Deși greu cu jertfe mari,

Amândoi ca niște frați,

Dar în credință prea tari,

Întrecură mulți bărbați.

Căci isprava și tăria,

Nu stă în prea multă lume,

Ca-n unire și frăție,

Se găsește mult renume.

Boerul hotărî locul,

Că la vârful vii este,

Unde să proslăvești Domnul,

Monastire să zidești.

Nu e cum voește omul,

Nu e cum vrea încă satul,

Ci cum rânduiește Domnul,

El cum chibzuiește sfatul.

Că cocoana-i o porumbă,

Noaptea în vis i s-arată,

Că în Morușea să aducă,

Cărămidă și cu piatră.

Monastire ca să facă,

Vede frânghii și cu sfoară,

Întinsă cu mare grabă,

Precum arăt mai la vale.

VIZITAȚIA LOCULUI UNDE AVEA SĂ SE CONSTRUIASCĂ TEMPLUL

Pe Morușea–n sus,

Frumoasă vâlcea,

Boerul s-a dus,

A o vizita.

O mândră câmpie,

Un loc prea frumos,

Unde vrea să fie,

Templu grandios

Cu cocoana care,

A văzut acia,

P unul oare-care,

Trăgând cu frânghia,

Însemnând cu sfoara,

Locul cel frumos,

Zicându-i să facă,

Templu grandios,

Boierul grăiește:

-Surioră dragă,

Dumnezeu grăiește,

Aicea să se facă,

Monastire înnaltă,

Înaltă grandioasă,

Cum n-a mai fost alta,

Așa de frumoasă.

MULȚUMIREA FONDATORILOR CĂTRE DUMNEZEU

Privind clădirea Boerul

Înăuntru și–n afară,

Astăzi ni s-a –mplinit visul,

De aur dragă Cocoană.

Astăzi ni s-a –mplinit visul

Boerul emoționat

Astăzi s-a săvârșit lucrul

Fie Domnul lăudat!

Mulțumescu-ți ție sfinte

Ceresc Împărat

Mulțumesu-ți drag părinte

Că m-ai ajutat.

Ce făceam noi doi,

Doamne fără tine,

Au doar puteam noi,

Face așa clădire?

Laudă sufletul meu

Pe Cerescul Împărat,

Că el m-a ajutat.

Tu Doamne Sfinte,

Dumnezeul meu

Că el m-a ajutat.

Tu Doamne Sfinte,

Ai luat aminte

La sufletul meu.

Doamne tu ai auziit

Rugăciunea mea

Tu stăpâne ai văzut

Inima și râvna mea.

Auzitaai Doamene Sfinte,

A mea rugăciune,

Dăruindu-mi bun părinte,

Pentru închinăciune

Casă pentru pomenire

În acest loc sfânt

Măreață clădire

Pe acest pământ.

Lăudat să fii Tu Doamne

Cerescule Împărat

Celebrat vei fi Sfinte,

Că m-ai ajutat.

Tu celea ce–nalți

Pe smerit și rob

Tu cela ce salți

Pe umilul Domn

Doborînd la vale

Pe cel îngâmfat.

Zdrobești gura leilor,

Împărate Sfinte

Tu Doamne al oștirilor,

Fărâmi guri nelegiuite.

Pe tiran tu îl smulgi,

De pe acest loc

Și în iad îl duci,

Băgându-l în foc.

Iară eu Doamne,

Prea bun părinte

Am aflat milă,

Împăratule Sfinte.

În a-ți zidi casă

Pe acest pământ,

Monastirea asta,

Așa cum ai vrut.

Aici să te proslăvim

Cerescule Împărat,

Ție să ne –nvredicim,

De acum și până –n veac.

BOERUL ȘI ZIDARII

Cum sunteți voi maistori

Oare mai ziditați?

Întrebata boerul,

Ca acest făcutați ?

Zidarii zâmbind

C-au terminat lucrul

Totul isprăvind

Și dau cuvântul

De tineri băeți

Multe monastiri,

Dar rog să ne ierți

Și multe zidiri

Săvârșitam multe

Multe am zidit

Pe câmp și pe munte

Multe am isprăvit.

Dar ca asta tare,

Groasă și legată,

În ziduri și fiare,

Tare niciodată.

Aici noi am vrut,

Ca să concurăm

Noi ce am putut,

Lumii s-arătm.

Că orice zidire,

Pe unde am zidit,

Orice monastire,

Ce am săvârșit

Ca asta nu este

Tare și frumoasă,

Poate că –n poveste,

Așa grandioasă.

C-așa ne-a fost vorba

Pentru monastire

Și așa ne=a fost tocma,

Pentru a ei zidire.

Alta să nu fie,

Așa de–njugată

Și asta să se știe,

Ca cea mai legată.

Ziduri tari groase,

Cu ciment lucrate

Și fierul ca oase,

Printrânsul băgate.

Ea este coroana

A tot ce am săvârșit,

Ea e toată fala

A tot ce am zidit.

Monasirea astă,

Ce am săvârșit,

De ar sta chiar în apă,

Stă înveșnicit.

ION M UNGUREANU