Ca la noi, la nimeni – Viitorul negru al bugetarilor!

Motto: „La adevăr am ținut. Dar pe unde umblă? Peste tot numai ipocrizie sau cel puțin șarlatanie, până și la cei mai virtuoși, ba chiar și la cei mai mari.”

Stendhal, Din Roșu și negru



PLANUL SALARIILOR TĂIATE. Sau reduse, la stat, ori concedieri fac parte dintr-un plan aflat pe masa Guvernului Ciucă. Acum, când scriu aceste simple note, miniștrii Cabinetului Ciucă mai au la dispoziție 48 de ore pentru a veni la ședința de Guvern de miercuri cu propunerile lor de reducere a salariilor ori de concedieri spre a se reduce risipa.

S-a vehiculat că guvernul ar avea o gaură neagră de 20 miliarde de euro, pe primele trei luni ale anului 2023. Cred că este o exagerare, din moment ce ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, recunoaște că, în primele trei luni ale acestui an, ANAF a avut o colectare mai slabă și gaura aceea mare despre care se vorbea în mass-media nu ar fi decât de 4,1 miliarde de euro. Iar eu înclin să-i dau dreptate ministrului Adrian Câciu.

În vremea aceasta, ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că din punctul de vedere al Partidului Social Democrat aceste măsuri sunt excluse și despre ele nu s-a discutat în coaliție.

Totuși, miercuri, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, îi așteaptă pe miniștrii cabinetului său la ședința de guvern cu propunerile pe care domnia sa le-a solicitat. Oricum, și cu alte prilejuri s-a dovedit că austeritatea față de salariați și față de seniorii României este o temă falsă, care nu a adus vreodată niciun bine țării.

BUGETARII, LĂSAȚI DE PNRR PE TUȘĂ. Sau cu salariile tăiate. Așa că, înainte de Sfintele Paști, românii vor afla cu cât li se taie salariile. Asta în cazul în care acestea vor fi tăiate. În acest moment, nimic nu este sigur.

În ultimele zile, în contextul conformării cu standardele pe care ni le-am impus, ca țară, prin PNRR, așa cum se vorbește în spațiul public, prin liderii din Guvern, se întrevede un viitor negru pentru bugetari.

MINISTRUL MUNCII, MARIU BUDĂI, NEAGĂ! Ar urma, după unii, nu doar tăieri de salarii, dar și tăieri de posturi. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat vina pe cei care au negociat PNRR-ul. Tăierea salariilor bugetarilor nu va fi însă o măsură care să fie sprijinită de PSD, conform declarațiilor ministrului social-democrat.

„Nu există scăderi la cheltuielile de personal și la asistența cosială. Dacă am da puțin timpul înapoi, în 2020-2021, erau doi oameni la televizor, Marcel Ciolacu și Marius Budăi, care strigau că acest PNRR scris la secret și nedezbătut nici cu sindicatele, nici cu societatea civilă va aduce numai lucruri rele pentru România. Din păcate, aveam dreptate. Nu se poate ca un plan de reziliență și de relansare în România să vină cu astfel de măsuri, acea plafonare de 9,4% a cheltuielilor cu pesniile, la aceste lucruri care se discută acum despre veniturile salariale”, consideră Marius Budăi.

TREBUIE DECIZII CLARE ÎN COALIȚIE. „Nu poți să faci reziliență cu salarii și venituri mici. Trebuie decizii clare în coaliție, nu s-a discutat până acum despre reducerea cheltuielilor salariale, reducerile cu prestațiile sociale, însă trebuie să conștientizăm originea răului, deci oameni care atunci erau la guvernare și au scris acest PNRR parcă împotriva cetățenilor români.”

Revenind asupra subiectului disponibilizărilor din sistemul de stat, Marius Budăi a mai spus: „Nu s-a discutat acest aspect de disponibilizare până acum. Tot ceea ce înseamnă eficientizare trebuie să fie grija decidentului. Nu am avut astfel de discuții și nu vreau să le promovez.”

ION PREDOȘANU