Ca la noi, la nimeni – S-a dezmeticit Iohannis! (vrea comasarea corectă și legală a alegerilor!)

Motto: „Ne-am dezmeticit. Am înțeles care sunt obiectivele Uniunii Europene pe anumite dosare și de aceea este important ca fiecare expert să-și facă treaba pe dosarul lui. Astfel înțelegi mai bine unde te poziționezi tu ca stat membru.”

Avocat Mihaela Vasiu (2011), expert la Serviciul European de Acțiune Externă

Tare m-am mai mirat și m-am minunat auzindu-l pe Preș. Klaus Werner Iohannis, chiar ieri, cum s-a pronunțat clar: „Eu nu sunt împotriva comasării alegerilor în acest an, dacă sunt făcute legal și anunțate la timp. Președintele Iohannis susține că patru rânduri de alegeri în acest an este „foarte mult.”

IOHANNIS, ADEPTUL COMASĂRILOR. Alegerile vor avea loc toate în acest an, mai zice domnia sa de parcă ar fi descoperit America. “Patru rânduri de alegeri este foarte mult, care cu care se pot comasa în mod legal, corect și constituțional va elucida Guvernul și coaliția de guvernare”, a spus Klaus Iohannis.

El a mai zis că nu este împotriva comasării care va duce la reducerea numărului de scrutine.

„Eu nu sunt împotriva unor comasări de alegeri, dacă se face bine, dacă se organizează din timp și se anunță, este o metodă de a reduce numărul de scrutine”, a mai adăugat Klaus Iohannis.

Este o distanță prea mare între cetățeanul elector și clasa politică europeană.

Deciziile pe politica agricolă europeană comună s-au luat în urmă cu 4 ani mai spune președintele Klaus Iohannis, care se întreabă de ce a fost nevoie de 4 ani și de proteste masive pentru ca politicienii să își dea seama că anumite aspecte trebuie rediscutate.

SĂ NU MAI FIM EUROSCEPTICI! „În primul rând trebuie să vedem unde să ne concentrăm ca să crească iar încrederea cetățenilor în ce face Uniunea. (…) Este o distanță prea mare între cetățeanul elector și clasa politică europeană. Trebuie să ne reapropiem. Trebuie să venim cu soluții nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung și trebuie să discutăm aceste soluții cu cei care sunt vizați de ele”, spunea miercuri președintele Klaus Iohannis.

Președintele României dă exemplul deciziilor pe politică agricolă comună, care s-au luat în 2020, înainte de pandemie, și doar după 4 ani politicienii au realizat că este nevoie de noi discuții, și asta doar după protestele fermierilor în aproape toată Europa.

CINE I-A UITAT PE FERMIERI? „Suntem în 2024. Oare de ce a fost nevoie să avem după 4 ani proteste masive ale fermierilor în toată Uniunea Europeană aproape ca să ne dăm seama că anumite lucruri trebuie rediscutate cu fermierii? Este doar un exemplu că de multe ori suntem prea departe de interesele oamenilor pe care vrem să îi ajutăm să își facă treaba”, a spus Iohannis.

Pe de altă parte, el a precizat că sunt și chestiuni legate de conceptul de Uniune Europeană, de care trebuie să se ocupe tot politicienii, „funcționarea Uniunii în interior trebuie se devină mai eficientă, mai fluidă, structura Uniunii trebuie îmbunătățită. Uniunea trebuie să se extindă. Asta e opinia mea. Este nevoie să includem Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest. Ei vor să fie parte din Uniune. Noi vrem să fie cu noi. De ce durează pentru unii de 20 de ani discuțiile? Trebuie să fim mai hotărâți, mai aplicați”, a mai spus Klaus Iohannis.

ION PREDOȘANU

P.S. ANUNȚUL APIA: ”Începe plata subvențiilor pentru fermieri”. AIUREALA SCHIMBĂRII LEGII ELECTORALE. UDMR vrea alegeri prezidențiale pe model american, deși este mult prea târziu pentru o asemenea inițiativă. Opoziția se întrece în idei năstrușnice privind legislația electorală. AUR are un proiect pentru reducerea numărului parlamentarilor la 320, dar și alte patru proiecte care i-ar lăsa pe maghiari fără reprezentanți în secțiile de votare (Ion Predoșanu)