Ca la noi, la nimeni – Președintele Klaus Iohannis candidează ca Secretar General NATO!

Motto: „Buturuga mică răstoarnă carul mare.” – Zicală populară românească

Recunosc că dacă am fost și eu sceptic că vom câștiga procesul cu compania Gabriel Resources, taman la Curtea Arbitrală de la Washington – unde România și echipa sa de avocați au repurtat o mare victorie – nici la anunțul președintelui Klaus Werner Iohannis, făcut marți, la ora 17:00, de la tribuna Administrației Prezidențiale nu m-aș fi așteptat.

Practic, și eu și alții am fost luați prin surprindere la auzul vorbelor: „Mă înscriu la concursul pentru funcția de Secretar General NATO, din partea României.”

OMUL DIN UMBRĂ – DAN NECULĂESCU. Ce-i drept, un apropiat al președintelui Iohannis, Dan Neculăescu – unul dintre cei mai buni și discreți ambasadori ai României – este cel care a anunțat acum o lună de zile, la o reuniune a reprezentanților NATO, practic a ambasadorilor țărilor NATO la Bruxelles, despre faptul că președintele Iohannis își va anunța candidatura la șefia NATO, iar lucrul acesta s-a petrecut marți, 13 martie – și sper să fie cu noroc – chiar de la pupitrul Administrației Prezidențiale, de la Palatul Cotroceni, printr-o declarație fără echivoc. El speră să-i succeadă actualului Secretar General NATO, Jens Stoltemberg la șefia NATO, având în vedere că lui Stoltemberg îi expiră mandatul pe 21 octombrie, după ce a fost prelungit cu câte un an de trei ori.

VIZIUNEA LUI KLAUS IOHANNIS PENTRU VIITORUL NATO. Reacția presei internaționale după anunțul președintelui Iohannis că vrea la șefia NATO nu a întârziat să apară. „Trebuie să-l înfrunte pe candidatul preferat al SUA!” „Iohannis ar fi primul șef al NATO dintr-o țară care a făcut parte din blocul sovietic, dar se confruntă cu provocarea dificilă de a-l depăși pe Mark Rutte”, remarcă Politico, în ediția sa online. „Președintele Iohannis promite o reînnoire a perspectivei într-un moment crucial pentru alianță”, relatează la rândul său Radio Vocea Americii.

Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania – cele mai puternice state din NATO – s-au pronunțat în sprijinul lui Rutte, prim-ministrul olandez demisionar.

Acesta este considerat un artizan al consensului, o calitate despre care susținătorii săi spun că ar fi pusă în valoare dacă Donald Trump, distant sau chiar ostil față de NATO, va recâștiga președinția SUA. Numai că, la o recentă vizită a prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, în SUA, unde s-a întâlnit cu fostul și, probabil, viitorul președinte al SUA, Donald Trump, Viktor Orban a spus că nu-l va vota pe Mark Rutte și, astfel, consensul în rândul țărilor membre ale NATO nu va fi asigurat. Ba, chiar a zis, că Ungaria va fi „buturuga mică ce va răsturna carul mare!”

IOHANNIS, EDITORIAL ÎN POLITICO. După ce și-a confirmat oficial candidatura la șefia NATO, președintele Klaus Iohannis și-a prezentat viziunea sa pentru viitorul alianței militare, într-un editorial apărut în publicația Politico.

Sunt 10 puncte pe care Iohannis le evidențiază.

El susține că va consolida, întări și apăra NATO, iar sprijinul organizației pentru Ucraina va continua atâta timp cât este nevoie.

Președintele român sprijină dezvoltarea rapidă a unei baze industriale de apărare în întreaga alianță și alocarea a 2% din PIB-ul statelor membre pentru cheltuieli de apărare.

Iohannis a indicat și pericolul amenințărilor cibernetice, dar a subliniat și necesitatea de a consolida parteneriatul strategic dintre NATO-UE.

Presa internațională a notat intrarea în cursă a președintelui român.

„Iohannis a declarat că va concura pentru acest post (de Secretar General al NATO; n.m.I.P.), susținând că statele est-europene au nevoie de o mai bună reprezentare în funcțiile de conducere euroatlantice”, menționează Agenția Reuters.

Iohannis are șansa lui, iar la Summit-ul NATO, de la Washington, din 9-11 iunie, se va decide cine dintre candidați obține consensul.

ION PREDOȘANU

P.S. C.P.-PIEDONE ÎNCURCĂ SOCOTELILE TUTUROR. Cel care a încurcat socotelile celor din Coaliție este Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone. Un om cu experiență în administrație, ce-i drept, dar și un optimist incurabil! Așa spuneam și ieri, dar nimic nu s-a schimbat. În sensul că PSD și PNL încă nu și-au găsit proprii lor candidați care să-l bată pe Nicușor Dan. (Ion Predoșanu)