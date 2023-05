Ca la noi, la nimeni – PNL are un Program de guvernare, înaintea negocierilor!?

Motto: „Numai răul poate merge până la marginile sale și domni-absolut.”

Albert Camus

În plină zi de sfântă duminică, am aflat două vești oarecum surprinzătoare. Prima este aceea cum că pretinsul Partid Național Liberal va merge la negocierile din cadrul coaliției cu un Program propriu de guvernare. Recunosc, din start, că nu m-aș fi așteptat. Știu că Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, general în rezervă al Armatei României, este, sau cel puțin așa ar trebui să fie, un om serios și, conform acordului semnat de către Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, în jurul datei de 25 mai ar trebui să-și dea demisia din funcția de prim-ministru al României spre a se instala Guvernul condus de social-democratul Marcel Ciolacu, bineînțeles, dacă Preș. Klas Werner Iohannis nu se va opune.

ACALMIE SPRE SĂRĂCIE! Traversăm o perioadă de oarecare acalmie, chit că aproape zilnic se inventează tot felul de iluzorii scandaluri între principalele partide din coaliția de guvernare: Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, și pretinsul Partid Național Liberal, condus de actualul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă. Evident, sunt încă multe probleme nerezolvate, atât în plan economic cât și în plan social.

CUM PIERDEM 3,1 MILIARDE DE EURO?! Nu vom discuta acum despre Ordonanța Austerității, votată în ședință de Guvern săptămâna trecută, dar îmblânzită cu mult față de ceea ce se anunțase anterior pe surse. Mai gravă mi se pare neluarea în seamă a recomandărilor Comisiei Europene cu privire la reforma pensiilor și, mai precis, la desființarea pensiilor speciale. Pricină din care ne-am putea trezi cu pierderea unei tranșe din banii europeni prevăzuți prin Planul Național de Redresare și Rteziliență, cifrați la circa 3,1 miliarde de euro!

TOTUȘI, NU-I PACE SUB MĂSLINI. Nu am în față Programul de guvernare gândit de Partidul Național Liberal, care poate avea și prevederi bune, dar mi se pare că s-a pus căruța înaintea cailor prin transmiterea sa în spațiul public cu mult înainte de negocierile ce vor avea loc în coaliție. Astăzi, luni, conducerea PNL se va întruni spre a discuta despre portofoliile ce vor reveni liberalilor în posibilul viitor Guvern Ciolacu. Au apărut niște asperități în coaliție datorită faptului că PNL a cerut portofoliul Ministerului Mediului, iar UDMR a amenințat cu ieșirea de la guvernare. Între timp s-au aplanat lucrurile, dar UDMR cere la schimb Ministerul Agriculturii. Cine să-i mai înțeleagă?

La final, deși subiectul propus nu l-am epuizat, să amintesc că în Programul de guvernare al PNL – deși nu pricep chiar deloc de ce și-au făcut așa ceva fără să-l consulte măcar pe posibilul viitor prim-ministru al României, Marcel Ciolacu – amintesc că liberalii ar dori ca datoria externă a României să nu depășească 60% din Produsul Intern Brut al țării.

CATASTROFALELE GUVERNE DE DREAPTA AU DUS ROMÂNIA ÎN PRAGUL PRĂPASTIEI! Oricum, faptul că am ajuns la un deficit bugetar de aproape 50% din PIB se datorează, în cea mai mare parte, execrabilelor guvernări de dreapta: prima avându-l ministru al Finanțelor Publice pe Florin Vasile Cîțu, care nu se știe pentru care merite a ajuns mai apoi prim-ministru al României, de nu-i mai ajungea nimeni cu prăjina la nas!

Mai trebuie amintit că Guvernul Orban, și el de tristă amintire, preluase de la Guvernul Viorica Dăncilă, o datorie publică de numai 35% din Produsul Intern Brut!

ION PREDOȘANU