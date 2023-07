Ca la noi, la nimeni – Normalitatea lui Ciolacu și luxul cras al lui Iohannis!

Motto: „Cu cât ești mai normal, cu atât ești mai departe de adevăr și mai aproape de viață”. – Emil Cioran

Lumea a fost mirată tare că Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a plecat marți într-o vizită la Berlin, un de va avea convorbiri cu Cancelarul Germaniei, Olaf Scholtz, preferând o cursă de linie, cu escală la Viena, chiar dacă pe Aeroportul din Berlin gazdele i-au oferit o primire demnă de un premier și o coloană de autoturisme care să-l conducă la întâlnirea protocolară cu Cancelarul Olaf Scholtz, conducătorul țării cu cea mai mare economie din Uniunea Europeană și principalul partener economic al României. Iar Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, după ce a călătorit la clasa economic al unei curse aviatice de linie, a mai făcut o escală la Muzeul Holocaustului din Berlin.

Cei mai mulți analiști și comentatori s-au grăbit să afirme că gestul lui Marcel Ciolacu ar face parte dintr-o campanie electorală, grăbindu-se să spună că așa-i la prima vizită externă a Prim-ministrului României. Numai că, în realitate, este un gest de normalitate și este, de fapt, a doua vizită într-o altă țară după cea efectuată la Chișinău, tot cu o cursă de linie, de data aceasta efectuată cu compania Tarom. Nu-i bai, deocamdată, Tarom nu are curse pe ruta Berlin, dar cu siguranță că va avea pe viitor. Că-i vorba, de fapt, despre o normalitate vorbesc și vizitele lui Marcel Ciolacu în străinătate, tot cu curse de linie, pe vremea când deținea funcția de Președinte al Camerei Deputaților. Una dintre deplasări, tot cu cursă de linie, a făcut-o împreună cu Prim-ministrul României din acea vreme, Nicolae Ciucă, tocmai în Japonia!

EXTINDEREA RELAȚIILOR ECONOMICE ȘI COMERCIALE CU GERMANIA. Să nu uităm că Germania este cel mai important partener economic al României, iar dialogul dintre Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și Cancelarul social-democrat al Germaniei, Olaf Scholtz își propune extinderea relațiilor economice și comerciale cu Germania. Se va discuta și despre un parteneriat strategic între România și Germania, plus cererea țării noastre de a fi susținută de Germania spre a intra în selectul Spațiu Schengen. Pe lângă discuțiile bilaterale Ciolacu-Scholtz, se are în vedere organizarea în luna septembrie, la Berlin, a unui forum economic germano-român al Camerei de Comerț Germania-România, unde se vor pune la cale noi investiții ale Germaniei în țara noastră, inclusiv în industria de armament.

IRONII FINE ALE LUI CIOLACU. Nici pomeneală ca Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, să aibă ca intenție a-i da o lecție, și așa inutilă, Preș. Klaus Werner Iohannis, care anul acesta și, în special, în ultimii doi ani a circulat peste mări și țări numai cu avion privat, de mare lux, cu sală de cinematograf și piscină. Vă dați seama că, între un avion de linie, în care ditamai Prim-ministrul României își cară singur bagajul fie la escala de pe Aeroportul din Viena, fie la Berlin și cheltuielile închirierii unui avion privat, care-i plătit și când staționează, este o diferență de cheltuieli imensă!

CEREMONIE FASTUOASĂ LA PROMULGAREA LEGILOR EDUCAȚIEI. Marți, la orele 17:00, la Palatul Cotroceni a fost încă un prilej de a se bea șampanie. Cu ce ocazie?, veți întreba. Ei bine, dar mai degrabă rău, Administrația Prezidențială a organizat o șuetă cu șampanie după promulgarea Legilor Educațâiei (două la număr, una mai bearcă decât cealaltă!) Desigur, Legile Educației vin ca o continuare a singurului program de țară al Preș. klaus Werner Iohannis în cei 9 ani de mandat. Programul România Educată, parte compoentă a celui numit România eșuată.

P.S. IOHANNIS ÎȘI BATE JOC CU STIL DE „ORDONANȚA AUSTERIĂȚII”. Plăvanul din vârful Dealului Cotrocenilor și-a cumpărat 60 de jilțuri, piese de mobilier în valoare de 124.000 euro, încălcând OUG nr. 34/2023, care prevede interzicerea tuturor conducătorilor de instituții publice să facă astfel de achiziții până la 1 ianuarie 2024. Cumpărătura are loc în contextul în care, în timpul mandatelor actualului președinte al României, impus de Germania, Administrația Prezidențială a cumpărat mobilier în valoare de aproape 400.000 de euro!!! (Ion Predoșanu)