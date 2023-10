Ca la noi, la nimeni – Mișcarea Speranței deșarte!

Motto: „Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate.” – Winston Churchill

Sesizarea USR(Uniunea Sabotați România!!) de neconstituționalitate a Legilor reformei fiscal-bugetare asupra cărora Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și-a asumat răspunderea în Parlament, este blocată la Curtea Constituțională care-a stabilit că va fi judecată doar pe 18 octombrie și nu cu celeritate, așa cum ar fi fost necesar.

BLOCAJUL CA PIERDERE DE VREME. Mai ales că dacă sesizarea se va dovedi neadevărată, pierderea de vreme este irecuperabilă. Iar dacă Legea reformei fiscal-bugetare va fi găsit parțial neconsituțională, aceasta va trebui retrimisă în Parlament spre a fi corectată și amendată acolo unde este cazul.

ROMÂNIA, DIN ȚARĂ DE TRANZIT AL STUPEFIANTELOR ÎN CONSUMATOR ȘI PRODUCĂTOR. Cu foarte mulți ani în urmă ne împăunam că România este doar o țară de tranzit al stupefiantelor, pentru ca mai nou să se dovedească clar că există rețele de distribuție a acestora, de care nu se atinge nimeni, fiind limpede că am devenit o țară cu foarte mulți consumatori de substanțe halucinogene, adică interzise de lege.

Mai nou, tone de droguri s-au găsit în Roman. Mai precis este vorba despre două tone de canabis. O captură record reușită de procurori din cadrul DIICOT Neamț, în urma perchezițiilor efectuate în municipiul Roman. Canabisul ar proveni din culturi neautorizate, după cum precizează aceeași sursă – DIICOT. E cea mai mare captură de droguri realizată în județul Neamț.

Pentru ridicarea drogurilor, anchetatorii au folosit mai multe TIR-uri. Și foarte multe persoane au fost reținute și duse la audieri în sediul DIICOT Neamț.

MIȘCAREA SPERANȚEI, NĂSCUTĂ MOARTĂ! Publicistul și dramaturgul Eugen Șerbănescu a scris un text critic și analitic, în Cotidianul din 1 octombrie, intitulat „Speranța iepurelui ardelean”. Amicul Eugen Șerbănescu afirmă că: „El și-a ridicat singur mingea la fileu, în prealabil, pretinzând pe Facebook că informațiile despre un nou construct politic de amploare”(!!), care „ar fi început să curgă(!!), sunt adevărate”(!!), domnul Ben-ONI Ardelean a lansat în fața unui public simbolic „Mișcarea Speranței”, pe care se zbate să ne-o prezinte ca fiind singura platformă politică bazată pe „demnitate, libertate și responsabilitate”. Păi dacă acestea nu se regăsesc și în ideologia pretinsului Partid Național Liberal, pe care abia l-a părăsit, de ce nu s-a despărțit mai demultișor de foștii colegi? Nu-i o noutate, am mai văzut și alți traseiști politici la viața noastră, fiind obișnuiți cu sforăieli de genul acesta atât de urgent și strident, de pe op zi pe alșta, în interiorul aceleiași legislaturi. Ce să fie? Se întreabă cu temei Eugen Șerbănescu și tot el își dă și un fel de răspuns: „Înainte de a intra în dedesubturi care ne interesează mai puțin, ne lovim de o întrebare de bun simț. Cum se face că un longeviv parlamentar al pretinsului PNL, fost senator, actual deputat, oarecum respectabil(până acum, cel puțin!!), doctor în Teologie cu mare rază de acțiune și la SNSPA, și pe la „Externe”, cu dese vizite în Statele Unite ale Americii, conferențiar și Pastor(adaug eu!!), ba chiar ditamai vicepreședinte al pretinsului PNL, e lovit peste noapte de streche, dă cu piciorul la statutul de primă linie deținut în partidulețul de guvernământ, ce stă din ce în ce mai prost în sondaje, dar încă aflat sub oblăduirea prezidențială și sare să înființeze un alt partiduleț născut deja mort.

CORUL DETRACTORILOR AUR CREȘTE! Ce poate să facă Mișcarea Speranței? Cel mult să intre în corul celor care beștelesc Alianța pentru Unirea Românilor(AUR) și să fure și ei un procent, maxim două la alegerile de anul viitor.

ION PREDOȘANU