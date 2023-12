Ca la noi, la nimeni – Internat prăbușit și val de proteste în stradă, la votul pe Buget

Motto: „Cel mai bun mijloc de a-ți ține cuvântul este să nu îl dai niciodată.”

Napoleon Bonaparte – Promisiune

Ne pare rău, dar nu putem spune că timpul afectat de parlamentari studierii, ca să nu spun doar citirii, Proiectului Legii Bugetului de stat și al asigurărilor de stat pe anul 2024 a fost suficient.

SE IMPUNEAU MAI MULT TIMP ȘI MAI MULTĂ SERIOZITATE. În condițiile în care pe parlamentarii români nu-i dă inteligența afară din casă, iar ei au venit la serviciul din această săptămână abia luni, după orele 14:00, au urmat dezbaterile pe Comisiile de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului, depunerea de amendamente – dacă or mai fi avut timp – urmând ca marți sau miercuri să dea votul în plenul Parlamentului. Ceva mai pe fugă, adică pe repede-înainte, nu-mi imaginam să existe. Dar ce să-i faci, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!

ORDONANȚE DISCUTABILE ȘI PLĂȚI CU ȚÂRÂITA! Statul amână, cu de la sine putere, plățile pe care le are de făcut, în calitate de datornic, către persoanele care au câștigat în instanță drepturi de natură salarială, tărăgănând de mai bine de cinci ani să se achite de obligațiile instituite prin hotărâri judecătorești definitive.

Săptămâna trecută, Guvernul a emis o nouă ordonanță de urgență, prin intermediul căreia a mai amânat stingerea acestor litigii cu… încă cinci ani. De data aceasta, Executivul a hotărât să eșaloneze plata acestor drepturi. Pe alți cinci ani.

INTERNAT PRĂBUȘIT, CU VICTIME, LA UN LICEU DIN ODORHEIUL SECUIESC. Nepăsarea, goana după bani, neglijența au condus la un groaznic accident. Cu victime: un băiat mort, care în ziua de Crăciun ar fi împlinit 18 ani, și vreo trei fete rănite, dintre care o fată este în comă!

Clădirea internatului era construită pe la 1910, ea fiind închiriată de la o Biserică – proprietarul clădirii ce nu s-a îngrijit de întreținerea și consolidarea ei -, iar autoritățile locale și centrale sunt și ele vinovate. Ce folos că, după accidentul cumplit, marți, a ajuns și ministresa Educației, Ligia Deca, să constate urmările nefastei prăbușiri a clădirii ce avea gradul 3 (trei!) de periculozitate în statisticile oficiale. Se pare, după propriile declarații, că patronul firmei de construcții le ceruse muncitorilor să urgenteze lucrarea ca să-și încaseze banii până la sfârșitul anului 2023. În plus, nesupravegheații muncitori ar fi săpat adânc și prea aproape de șubreda construcție de pe la 1910, încât aceasta s-a prăbușit înainte de a fi consolidată!

ION PREDOȘANU

P.S. GAFĂ DE GÂGĂ LA CONSTRUCȚIA BUGETULUI PE 2024. Am uitat să vă spun că la facerea Bugetului pe anul 2024, an electoral cu patru rânduri de alegeri, Guvernul și Ministerul Finanțelor publice n-au prevăzut sumele necesare Ministerului Afacerilor Interne ca să supravegheze viitoarele alegeri! (Ion Predoșanu)