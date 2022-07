Motto: „Una din pedepsele pentru faptul că refuzi să te implici în politică este aceea că sfârșești prin a fi guvernat de unii inferiori ție.” – Platon

Am ales acest titlu, chiar dacă am putea generaliza și vorbi despre împotmoliri ale guvernelor. Mai ales dacă trecem în revistă, pe scurt, guvernările avute de România din luna noiembrie a anului 2019.

Cu nepriceputul prim-ministru Orban Ludovic în fruntea unui guvern minoritar PNL și prăpăstiosul ministru al Finanțelor Publice, Florin Cîțu, ajuns ulterior el însuși prim-ministru, funcție din care l-a pus pe Dan Vâlceanu, promovat la început ca secretar general al pretinsului PNL, dar și ministru al Finanțelor Publice, deci continuator în rele al predecesorului său Cîțu. Amândoi responsabili de împrumuturile fără număr și la dobânzi mari, încât în doi ani de zile deficitul datoriei publice crescând la 52% din PIB!

CÎȚU ȘI VÎLCEANU, MINIȘTRII PIERZANIEI. Nici Florin Cîțu n-a făcut mulți purici ca prim-ministru, pe lângă neînțelegerile cu USR (”Uniunea Sabotați România”) și-a pus în cap conducerea pretinsului Partid Național Liberal, care i-a retras sprijinul politic.

Deși la momentul în care și-a anunțat trecerea ca general în retragere, ministrul Apărării din GuWernerul Meu Orban – Nicolae Ciucă afirmase că nu va intra în politică cu niciun chip, iată-l președinte al pretinsului Partid Național Liberal și prim-ministru al GuWernerului Meu III – Ciucă. Cu susținerea celui mai mare partid din România – Partidul Social Democrat – a PNL și UDMR. E limpede că lipsa de experiență politică a prim-ministrului Nicolae Ciucă s-a văzut încă de la început. Premierului Ciucă îi revenea și misiunea de a evalua miniștrii cabinetului domniei sale. Numai că, ne-am pomenit cu un fel de bilanț la 7 (șapte) luni de la preluarea demnității de prim-ministru, anunțând totuși o posibilă remaniere.

La care a renunțat, motivând că îi lasă în funcție până prin luinile septembrie-octombrie pe aceiași miniștri cu care-a pornit la drum, urmând ca abia atunci să tragă linie și să socotească.

CRIZE DUPĂ CRIZE. Din păcate, țara trece prin mai multe crize: criza facturilor la energie electrică și la gaz metan, apoi criza sanitară – care ne-a marcat în cei doi ani de pandemie Sars-Cov 2 – seceta cumplită de care nu mai scăpăm – și efectele unui neașteptate război la graniță, după ce invadatoarea Armată a Federației Ruse a trecut la o ofensivă de-a dreptul criminală asupra Ucrainei.

Am lăsat la urmă criza combustibililor – mă refer la benzină și la motorină – din pricina creșterii prețurilor acestora creându-se un adevărat haos cu creșterea prețurilor principalelor produse agricole de bază, dar și la prețurile produselor nealimentare.

„MAREA COMPENSARE CU 50 DE BANI”, ÎN IMPAS. Guvernul Ciucă a introdus „Marea compensare cu 50 de bani!” a prețului pe litru de combustibil, din care 25 de bani din bugetul statului, iar ceilalți 25 de bani de la benzinari. Efectul este infim, iar companiile LuK Oil(Rusia) și MOL(Ungaria) au refuzat să aplice decizia Guvernului Ciucă. Același Guvern Ciucă a mai promis acordarea unor vouchere în valoare de 250 lei, o dată la două luni, persoanelor cu venituri sub 1.500 de lei, începând cu data de 1 iunie 2022. Numai că tipărirea cardurilor și distribuirea acestora prin Poșta Română au întârziat nepermis de mult, încât nici la această oră banii – și așa puțini – încă nu au ajuns la majoritatea cetățenilor.

În vremea aceasta, prețurile tot cresc și românii sărăcesc din ce în ce mai mult!

ION PREDOȘANU

P.S. AVIZ CU OBSERVAȚII, DE LA CES. Joi, s-a primit un aviz din partea Consiliului Economic și Social (CES) cu observații pentru ordonanța majorărilor unor taxe și impozite! Majoritatea acestor majorări se va aplica de la 1 ianuarie 2023. (Ion Predoșanu)