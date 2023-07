Motto: „Cel mai mare rău este deprinderea cu răul.” – Alexandru Vlahuță

Nu știu dacă e adevărat, deși așa se spune, dar la ședința de guvern de joi, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, ar fi făcut o criză de nervi. Mai ales că el anunțase, cândva, că atâta timp cât va fi Prim-ministru al României nu vor fi introduse noi taxe și impozite.

În plus, Guvernul Ciolacu vrea să acopere gaura din bugetul de stat pe anul 2023, înregistrată până acum, ceea ce este obligatoriu pentru ca deficitul bugetar pe acest an să nu treacă de procentul prognozat, de 4,4% din Produsul Intern Brut. Și a luat în ședința de joi o serie de măsuri care îi vor împovăra și mai mult pe români.

SĂLI DE SPORT ÎN VALOARE DE 600 MILIOANE DE EURO. Același Guvern Ciolacu se plânge că nu are bani, dar construiește săli de sport în valoare totală de 600 milioane de euro. Eu, fiind de loc din Peștișani, îmi aduc aminte cum pe vremea unuia dintre guvernele Orban Ludovic, care a și venit personal la Peștișani, deși Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși din localitate avea o sală de sport, primarul de atunci, liberalul Florin Pavel, a mai construit încă o sală de sport modernă, în care se poate juca și handbal și baschet, dar stă nefolosită și în zilele noastre.

AGENȚIE MAMUT, MÂNCĂTOARE DE FONDURI PUBLICE! Revenind la tema anunțată în titlul acestor simple note, reamintesc că, în loc să reducă cheltuielile bugetare, să mai dea afară dintre cei 154 de secretari de stat, Guvernul Ciolacu a mai aprobat, tot în ședința de ieri, deși se plânge că nu are bani, o Agenție mamut care, chipurile, să scoată bani din piatră seacă, adică monitorizând și impozitâne companiile de stat ori așazisele IMM-uri. Una peste alta, la toate produsele și serviciile, TVA-ul va fi majorat, find eliminate cotele TVA de 5%, rămânând doar două cote valabile: cea de 9% și de 19%. Se înțelege că, în aceste condiții, toate prețurile și costurile serviciilor vor crește. Cine va plăti, astfel, gaura din Buget? Tot amărâtul de cetățean.

De acum, vor plăti impozite mai mari cei săraci și impozite mai mici cei bogați. O excepție ar fi impozitarea diferențiată a clădirilor. Cum aminteam și ieri, Ordonanța Austerității este pe masa Guvernului Ciolacu, dar încă nu s-a dezbătut și nici nu s-a aprobat. Și asta pentru că Partidul Social Democrat vrea reducerea cu 200.000 de posturi la stat, posturi neocupate, iar pretinsul Partid Național Liberal dorește un nou program de reducere a cheltuielilor bugetare în ministere și agenții. În cazul scandalului cu căminele de bătrâni și cu casele de recuperare pentru copiii cu dizabilități, deși există 11 instituții de control sau agenții ale statului, care s-au dovedit total ineficiente încă nu s-a anunțat desființarea acestora.

GAURA LA BUGET: 58 MILIARDE DE LEI! Și să nu uităm, gaura din buget se ridică la nu mai puțin de 58 miliarde de lei, ceea ce i-a șocat pe Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, totodată și Președinte al Partidului Social Democrat, dar și pe Nicolae Ciucă, Președinte al Senatului și Președinte al pretinsului Partid Național Liberal, care-au rămas șocați la auzul acestei imense sume!

CHELTUIALĂ IMENSĂ CU AGENȚIA MAMUT! Să reamintim că în timp ce Guvernul Ciolacu crește 12 TVA-uri, cum aminteam înființează o Agenție mamut. Cu un președinte, doi vicepreședinți și alte 88 de posturi, dar și cu salarii cu 50% mai mari decât au alți bugetari!

ION PREDOȘANU

P.S. FRAUDĂ RECUNOSCUTĂ DE 700.000 EURO, A VICEPRIMAULUI PNL-IST AL SIBIULUI! Un lider al PNL Sibiu și viceprimar al urbei de pe malul Cibinului s-a autodenunțat la Parchetul European, cel condus de sibianca Laura Codruța Kovesi pentru că a fraudat cu 700.000 de euro fondurile europene. Vă dați seama de suma imensă și de pedeapsa pe care-ar fi meritat-o. Ei bine, Madam Kovesi l-a gratulat cu o pedeapsă modică: doi ani și trei luni, cu suspendare. În vremea aceasta, Raluca Turcan neprihănita i-a cerut suspendarea din funcția de viceprimar, dar nu și demisia din pretinsul PNL!(Ion Predoșanu)