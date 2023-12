Ca la noi, la nimeni – Formă mascată de umflare a schemei de personal cu comisari la ANPC!

Motto: „Teme-te de pericol înainte de a-și face el apariția: când pericolul există, nu te teme, înfruntă-l.” – Cugetare din antichitate

În plină ofensivă a Guvernului pentru stoparea cheltuielilor care măresc deficitul bugetar, o Ordonanță de Urgență pusă în dezbatere publică în 21 noiembrie, alocă 200 de posturi noi de comisari la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

Deciziile care se bat cap în cap nu sunt o noutate în administrația noastră. Dar o contradicție mai evidentă între acte ale administrației, emanată din același perimetru, este mai greu de găsit.

O Ordonanță de Urgență pentru administratorii de credite, sau cumpărătorii de credite, propune în 21 noiembrie un spor de personal la ANPC cu 200 de comisari în plus, iar o Hotărâre de Guvern, publicată în 4 decembrie, tot pe site-ul Meat (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), reduce schema ANPC cu 76 de posturi și reformează semnificativ comisariatele regionale, care vor fi doar 5 față de 8 în prezent.

GUVERNUL, DIN EROARE ÎN EROARE! Să fie aceasta o recunoaștere a erorii de fond în transpunerea Directivei Uniunii Europene 2167/2021? Ar fi astfel o rază de speranță că textul OUG privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite, deci piața secundară a creditelor neperformante se poate corecta „din mers”, trecând structura pentru ordonarea și supravegherea domeniului spre instituția care are disponibilitatea și capacitatea tehnică și profesională necesare, adică la Banca Națională a României (BNR).

Nu credem că ar fi potrivit ca după eșecul administrării legii insolvenței persoanelor fizice, care are o direcție în ANPC, să se mai încerce un experiment, cu o structură gigant, de 200 de comisari, care trebuie găsiți în piața forței de muncă, pe un domeniu foarte specializat, cel financiar-bugetar.

FRACTURĂ DE LOGICĂ! Logic ar fi ca activitatea ce decurge din transpunerea Directivei UE 2167/2021 să fie plasată în BNR, instituție care are toată infrastructura tehnică și de personal capabilă să preia rapid această activitate, fără a crește deficitul bugetar, obiectiv declarat ca prioritar de Guvenul Ciolacu și de actuala majoritate parlamentară, cât și de mediul de afaceri, prin restructurarea instituțiilor publice.

La impactul financiar aspupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung, următorii 5 ani, nu este precizată nicio cheltuială de personal pentru noua structură ANPC.

ÎN LOC SĂ-L SCĂDEM, CREȘTEM DEFICITUL BUGETAR. Dar, din alte date publicate de instituție, aflăm că un comisar este salarizat și are sporuri de muncă grea și indemnizație de hrană, cu o sumă ce ajunge la 9.000-10.000 de euro lunar. Dacă socotim pe un an, noul „detașament” de comisari încarcă bugetul statului cu 4,8 milioane de euro, sumă care se adaugă la deficitul bugetar pe care tot vrem să-l reducem!

ION PREDOȘANU

P.S. Avea mare dreptate marele Tudor Arghezi, poet, prozator, eseist și pamfletar cu obârșii gorjene că: „Una vorbim și alta fumăm!”(Ion Predoșanu)