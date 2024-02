Ca la noi, la nimeni – Eliminarea favoritismului și corupției în angajările din sistemul de sănătate!

Motto: „Împreună cu voi, eu vreau să ne luăm țara înapoi! (…) Așa că PSD va trebui să repare România! Și să continue modernizarea ei.” – Din Proiectul România Corectă – România Socială

Angajarea doctorilor s-ar putea face prin concursuri naționale. În condiții de transparență și competiție corectă, în locul angajărilor „pe pile”.

După ce, luna trecută, au fost deblocate peste șapte mii de posturi din sistemul de sănătate, câțiva parlamentari din opoziție vor să instituie un nou mecanism pentru ocuparea locurilor vacante în cadrul spitalelor de stat.

ELIMINAREA FAVORITISMELOR ȘI CORUPȚIEI. Concret, în fiecare an, Ministerul Sănătății va organiza două sesiuni de concurs național pentru ocuparea posturilor de medici, atât pentru spitalele din rețeaua proprie, cât și pentru ocuparea celor din unitățile medicale aflate în „curtea” altor ministere și instituții, potrvit unui proiect de lege pus, zilele trecute, pe masa senatorilor. Modificările propuse permit, de asemenea, și ocuparea temporară a posturilor de medici vacante, până la organizarea unui nou concurs, astfel încât pacienții să nu aibă de suferit.

La jumătatea lunii ianuarie, Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru 7.603 de posturi în domeniul sănătății și asistenței sociale, în contextul în care acestea erau blocate de Executiv încă din vara anului trecut. Problema este că, în prezent, nu există nicio centralizare, iar posturile vacante sunt scoase la concurs de fiecare spital în parte. Pur și simplu, după 5 (cinci) ani de pregătire într-un spital de stat, medicii care termină rezidențiatul devin liber profesioniști și trebuie să înceapă să caute pe cont propriu să se angajeze. De multe ori, asta înseamnă că unii medici tineri încep să caute pe site-urile a sute de spitale publice spre a afla unde și ce posturi sunt libere.

UNELE SPITALE NICI NU PUBLICĂ POSTURILE DISPONIBILE. „Procesul actual de căutare a unui loc de muncă pentru un medic proaspăt absolvent al rezidențiatului implică un efort considerabil și o administrare fragmentată. Aceștia se văd nevoiți să consulte multiple site-uri ale spitalelor spre a găsi anunțurile de concursuri, să se deplaseze în diverse localități (cărora unii le spun greșit locații!) pentru depunerea dosarelor și să se confrunte cu programări concurente sau consecutive ale concursurilor. Această procedură complicată nu doar că adaugă stres și incertitudine, dar poate afecta și eficiența în atragerea și reținerea tinerilor medici în sistemul de sănătate. (…) De asemenea, se constată că unele spitale nici măcar nu publică deloc posturile disponibile pentru concurs, ceea ce adaugă o altă dimensiune de opacitate și incertitudine în procesul de recrutare. Acest lucru nu doar că crează dificultăți pentru medicii aflați în căutarea unui loc de muncă, dar poate afecta și transparența și echitatea în accesul la profesie”, explică, în expunerea de motive, inițiatorii unuia dintre primele proiecte de lege înregistrate pentru dezbatere la Senat în prima sesiune parlamentară din acest an.

Propunerea legislativă vizează modificarea Legii Sănătății, astfel încât să fie instituit un mecanism clar pentru ocuparea posturilor vacante de medici în cadrul spitalelror de stat, „cu accent pe transparență și competiție corectă”.

Mai exact, organizarea unor concursuri la nivel național pentru ocuparea posturilor de medic vacante.

DOUĂ SESIUNI ÎN FIECARE AN. Ministerul Sănătății organizează anual, prin excepție de la art. 30 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2023 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condiții stabilite prin Ordin al ministrului Sănătății, două sesiuni de concurs național pentru ocuparea posturilor vacante de medici aparținând unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie. Posturile rămase vacante după o sesiune de concurs se pot ocupa temporar până, în condițiile legii, până la următoarea sesiune de concurs.

Experiențele trecute și realitățile curente din sistemul sanitar românesc subliniază importanța unui asemenea proces pentru a preveni practicile de favoritism și corupție în angajări!

ION PREDOȘANU