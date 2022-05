Ca la noi, la nimeni – Criză alimentară?!

Motto: „Este foamete pe pământ, nu pentru că ar lipsi pâinea, ci fiindcă nu reușim să-i săturăm pe cei bogați.” – Maica Tereza

Din țară avem declarații că România nu se va confrunta cu o criză alimentară. Și asta a spus-o ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, în mai multe rânduri. Cu toate că sunt evidente criza energetică, venită prin haotica liberalizare a prețurilor la energia electrică și la gazele naturale, făcută de Guvernul Cîțu prin ministrul Energiei, mincinosul și hoțul (după cum i se adresează George Simion, președintele AUR, cu fiecare ocazie când îl întâlnește!) Mă rog, au luat-o razna și prețurile la combustibili – benzina și motorina – încât cresc fără a fi oprite de vreo măsură guvernamentală costurile pentru producerea alimentelor de bază, cât și ale produselor industriale.

ÎN PRAG DE RECESIUNE! Cu alte cuvinte, avem mai multe crize și ne paște recesiunea, anunțată și de experții Băncii Naționale a României, ca și de cei ai Fondului Monetar Internațional. În condițiile în care, dintre toate țările Uniunii Europene, suntem țara cu cel mai mare deficit bugetar – de peste 50% din PIB – și deci ne împrumutăm cu dobânzi mari și din ce în ce mai greu.

În momentul actual, grâul de panificație a ajuns să coste 430 de Euro tona, fiind cel mai mare preț pe bursă din istorie la nivel european.

România nu era și încă nu este o țară importatoare pentru grâul de panificație, dar războiul de la graniță pornit de Rusia contra Ucrainei face ca două dintre cele mai mari țări producătoare de grâu să nu mai poată exporta. Rusia întrucât e supusă unor sancțiuni economice, iar Ucraina pentru că are porturile distruse, cel mai important fiind Mariupol, în vreme ce orașul port Odesa e atacat și blocat de Rusia.

Ucraina a încercat să exporte cele 20 de milioane de tone de grâu pe care le are prin portul Constanța, dar transportul pe calea ferată, prin republica Moldova spre România, e îngreunat de bombardarea unor gări de către Armata invadatoare a Rusiei!

SECETA ȘI LIPSA ÎNGRĂȘĂMINTELOR. Fermierii români spun că recolta de grâu din acest an ar putea fi una bună, dar cu 20% mai mică decât anul trecut din cauza secetei, dar și din pricina războiului din Ucraina. Iar FMI anunță că gospodăriile vulnerabile sunt amenințate de foamete din cauza crizei și a războiului.

În principal, ar exista trei motive serioase care vor dăuna viitoarelor recolte: inflația galopantă, prețul crescut al îngrășămintelor și creșterea continuă a prețului carburanților.

Pâinea și alte produse de panificație au cunoscut scumpiri și nu sunt semne că acestea se vor opri. Evident, cele mai afectate vor fi persoanele cu venituri mici. Iar mult vehiculatele vouchere pentru alimente în valoare de 50 Euro, adică aproximativ 250 de lei, odată la două luni, încă vor mai întârzia până ajung la populație.

Abia a început tipărirea acestor vouchere și vor fi distribuite prin poștă, începând cu data de 2 iunie până la sfârșitul lunii iulie.

FOAMETEA, CA ARMĂ DE RĂZBOI A RUSIEI. Cum am mai amintit, războiul din Ucraina va provoca o criză alimentară globală, ce se va întinde pe mai mulți ani de acum încolo. Practic, există un risc de securitate alimentară în țările cu venituri mici. România numărându-se printre ele!

După cum se vede, Rusia folosește foametea ca armă de război. Nu doar împotriva Ucrainei, ci chiar a întregii Europe. Ba chiar a lumii întregi.

ION PREDOȘANU

P.S. MAIA SANDU, APLAUDATĂ LA BRUXELLES! Miercuri, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European, cu prilejul depunerii candidaturii țării surori la aderarea la Uniunea Europeană, fiind aplaudată cu sala în picioare! (Ion Predoșanu)