Motto: „Criza financiară nu trebuie să devină o scuză pentru a crește taxele, pentru că ar face doar să ne submineze creșterea economică necesară să ne recâștigăm puterea.”

George W. Bush

Este adevărat că, de vreo două luni, Partidul Social Democrat – căruia i s-au respins mai multe propuneri, precum introducerea taxei pe solidaritate, ce ar fi mers în Educație și Sănătate, ca și introducerea impozitului progresiv – se tot contrează cu pretinsul Partid Național Liberal pe măsurile vizate a alcătui noul Cod Fiscal. Unul modern, zice-se, dar asupra căruia nu s-a căzut de acord cu principalul partener de coaliție. Noul Cod Fiscal se află în dezbatere publică și abia miercuri s-ar putea aproba printr-o ordonanță de urgență a guvernului.

Situația economică actuală, deși Institutul Național de Statistică a anunțat o creștere economică destul de mare, nu-i totuși tocmai roză. România fiind, cum spuneam luni, în antecamera recesiunii.

ROBOR TOT CREȘTE. CA ȘI RATELE. Ratele celor care au credite în lei sunt în continuă creștere, de la o lună la alta. Chiar luni, indicele ROBOR a urcat la 6,87%. Mai vechea intenție a GuWernerului Meu Ciucă de a amâna ratele nu poate fi aplicată, deși nu ar fi adus vreun avantaj. Și nu va fi aplicată, iar românii plătesc în fiecare lună câteva sute de lei în plus pentru cei ce au făcut împrumuturi în lei cu dobândă variabilă.

În vreme ce reprezentanții Partidului Social Democrat susțin că ei nu au fost de acord cu actualul proiect al noului Cod Fiscal, se pune întrebarea atunci cine-l vrea cu orice chip? De data aceasta nu putem da vina pe UDMR și mai rămâne al doilea partid parlamentar ca mărime pretinsul partid Național Liberal. Al cărui președinte nu-i altcineva decât prim-ministrul Nicolae Ciucă.

În cursul zilei de ieri, prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, s-au întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri, adică cu patronatele nemulțumite că o parte din prevederile Noului Cod Fiscal ar urma să se aplice, deci să intre în vigoare, de la 1 august 2022. Și nu-i vorba doar de cei din HoReCa, industria ospitalității care vor fi cei mai afectați. În aceeași situație de nemulțumire sunt și IMM-urile!

SE VA EVITA VALUL DE CRITICI? Cei doi corifei ai GuWernerului Meu, prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, au avut întâlnire și discuții și cu reprezentanții organizației Dezvoltarea României. Și aceștia, la fel ca patronatele au cerut o amânare tot până la 1 ianuarie 2023 și nu introducerea măsurilor din Codul Fiscal de la 1 august 2022.

Și patronatele și sindicatele, dar mai ales vocalii reprezentanți ai autorităților locale – primarii de la cea mai mică comună și până la primarii marilor municipii – se opun intențiilor Guvernului Ciucă privind introducerea din acest an al Codului Fiscal.

Modificările Codului Fiscal au stârnit un val de critici și din partea Mediului de Afaceri! Până la ora redactării acestor simple note, nu știu rezultatele dicuțiilor dintre prim-ministrul Nicolae Ciucă, ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, și părțile nemulțumite.

DE DOI BANI SPERANȚE. Oricum, nu este exclus ca taxele și impozitele noi să nu fie introduse din acest an. Cel puțin așa susținea, prin luna mai, prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Altfel, am fi în fața Codului Fiscal Ciucă și nu al unui Cod Fiscal negociat cu partenerii de coaliție, bașca cei din mediul de afaceri!

ION PREDOȘANU