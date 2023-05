Ca la noi, la nimeni – Candidatul surpriză al PNL la prezidențialele din 2024!

Motto: „Cel care are sănătate, are speranță, iar cel care are speranță are totul.” – Proverb arab

Se-ncing bătăliile pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din anul 2024, atunci când Preș. Klaus Werner Iohannis se va retrage. Până acum se vorbea despre candidadtura actualului președinte al pretinsului Partid Național Liberal, încă prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, ca fiind una sigură. CANDIDATURA LUI CIUCĂ, ÎN PERICOL. Numai că, dacă președintele Nicolae Ciucă va accepta o funcție de ministru în posibilul Guvern Ciolacu – fie la Apărare, fie la Afacerile Interne, chiar și cu ocuparea unei demnități de viceprim-ministru al Guvernului Ciolacu – ei bine, inamicii săi din, cum spuneam, pretinsul Partid Național Liberal l-ar cam dori schimbat din funcția de președinte al PNL, și deci nu ar mai putea candida la alegerile prezidențiale din anul 2024!

DE LA MIRCEA GEOANĂ, LA GEORGE SIMION. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a vorbit despre o propunere mai deosebită, o personalitate care nu trebuie să fie neapărat membru al Partidului Social Democrat, un intelectual care nu poate fi altul decât Mircea Geoană, actualul secretar general adjunct al NATO. Mă rog, șanse mari de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale de anul viitor are și patriotul dar cotroversatul președinte al Alianței pentru Unirea Românilor(AUR), George Simion.

CE TOT CAUTĂ LAURA CODRUȚA KOVESI PRIN ROMÂNIA? De o bună bucată de vreme, fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, în prezent procuror șef al Parchetului European, se tot plimbă prin România ca Vodă prin lobodă! Chestionată de motivele deselor sale vizite, Madam Kovesi pretinde că se întâlnește cu autoritățile române. Ceea ce este un adevăr doar parțial. Ce-i drept, Laura Codruța Kovesi s-a văzut și cu Procurorul General al României, cu procurorul șef al DNA, dar a fost primită și de Mitropolitul Ardealului (sau Clujului și Feleacului, ori cum s-o numi exact), ÎPS Andrei Andreicuți. Iar zilele trecute, cu toate că are o teză de doctorat plagiată, Laura Codruța Kovesi a ținut o prelegere în fața studenților Facultății de Drept a Universității București.

Cei de la Antena 3 CNN au lansat încă de la începutul lunii mai zvonul că tot mai desele plimbări prin România ale Laurei Codruța Kovesi seamănă tot mai mult cu pregătirea unei campanii electorale.

CONFIRMĂRI DIN INTERIORUL PNL! Ei bine, joi, deputatul Adrian Cozma, Șeful Filialei PNL Satu Mare a fost chestionat dacă Laura Codruța Kovesi ar putea candida din partea Partdului Național Liberal și nu a exclus acest lucru. Doar că, deputatul Adrian Cozma, vicepreședinte al pretinsului PNL, susține că s-ar fi vorbit în partid despre o asemenea variantă și ea ar putea fi candidata Alianței Dreptei. În care, se înțelege, ar fi și marii „patrioți” Orban Ludovic (Președintele Forței Dreptei, pirpirie așa cum este ea) și chiar Musiu Drulă, președinte al USR!

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al pretinsului PNL, declarase mai demultișor că pentru prezidențiale „inclusiv Laura Codruța Kovesi ar fi o variantă”.

ION PREDOȘANU

P.S. Și joi au continuat în București, protestele profesorilor, medicilor și polițiștilor. Semne rele Guvernul Ciucă are! (Ion Predoșanu)