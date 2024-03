Ca la noi, la nimeni – Bună treabă, rea tocmeală, între PSD și PNL!

Motto: „Bună țară, rea tocmeală, mama ei de rânduială!”

Vistian Goia, din TRIBUNA MAGAZINE

Aproape că nu există zi, de la Dumnezeu lăsată, să nu avem măcar un scandal între principalele partide politice ale României, Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal. Așa a fost și luni, în prima zi a săptămânii, însemnată cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, numită și Buna Vestire.

NU TOȚI COPIII SUNT ASEMENEA PĂRINȚILOR. Mi-am zis că și liberalii sunt oameni, unii dintre ei chiar respectabili. Dar o întâmplare petrecută mai anii trecuți mi-a creat o anumită aversiune și neîncredere în câțiva ce se pretind liberali, adică democrați de la care aveam și încă am pretenția să se manifeste în societate cu un minim bun-simț. Pe scurt, ca să nu mă lungesc prea tare, mă aflam într-o obișnuită vizită prietenească la o distinsă doamnă – Despina Tudor, de loc din Bustuchinii Gorjului, intelectuală ce a fost, la viața ei care acum a depășit vârsta de 90 de ani, fiind deci la senectute, inclusiv redactor șef al Editurii Științifice. Despina Tudor este autoarea mai multor cărți, printre care și a unui Dicționar mitologic. Ca un gest frumos, au sosit să vadă ce-i mai face mama, unul dintre cei doi feciori ai domniei sale, unul care-i inginer și presupus liberal. Din vorbă-n vorbă, inginerul Tudor, apropiat de editură, m-a întrebat ce părere am despre doamna Viorica Dăncilă, ingineră de petrol și gaze, domnia sa – pe atunci prim-ministru al României. Evident, din partea PSD. Iar eu, sincer, am zis că am o părere bună. Atât mi-a fost!

VORBE URÂTE, VORBE GRELE! Ei bine, dar mai degrabă rău, din acel moment, pretinsul liberal Tudor – fiul cel mare al doamnei Despina – a pornit să-mi împroaște o droaie de vorbe murdare, jignitoare, ce nu se pot scrie pe hârtie. Eu nu aveam de ce să-mi cer scuze, comportându-mă civilizat. Chiar am vrut să-mi iau ”La revedere” de la doamna Despina, surprinsă și ea, dar luat de toartă de soția sa a plecat pretinsul liberal, cu spoială de inginer, Tudor! De atunci nu am mai vizitat-o pe distinsa doamnă Despina Tudor, ca să evit o nedorită întâlnire cu acel spurcat la gură. Trag nădejde că nu sunt la fel ca el toți liberalii.

SCANDAL ÎN COALIȚIA PSD-PNL! Cică niște lideri ai pretinsului PNL nu vor liste comune la alegerile locale, ci doar la alegerile europarlamentare. Liberalii mai sunt nemulțumiți că niște primari de-ai lor trec cu arme și bagaje la PSD. Bun, dar ce vină are PSD? Mai sunt și situații, ca la Iași, unde PSD nu-l susține pe controversatul Costel Alexe, cel cu mai multe dosare penale, căci PSD își susține propriul candidat. La fel și la județul Prahova, unde actualul președinte al Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, ce-i drept vechi liberal, este indezirabil pentru PSD, fiind urmărit penal de către DNA! Bătaia pe ciolan se petrece și în alte județe sau în alte capitale de județ, precum Bacău, Brașov și Timișoara.

ȘEDINȚA SECRETĂ A COALIȚIEI. N-a fost una scurtă, cea de luni durând vreo două ore și jumătate. S-au discutat listele comune ale PSD și PNL pentru alegerile europarlamentare.

RATEUL RAMONA CHIRIAC. Nu se știe cine a avut năstrușnica idee să pună cap de listă o persoană independentă. Și a fost desemnată numita Ramona Chiriac, reprezentanta Comisiei Europene în România. Deci o individă care nu reprezenta România! Dar i s-a propus să se înscrie în PSD, ca să poată candida la europarlamentare. A refuzat, dar a cerut că-i fie asigurat un post de comisar european, ceea ce nimeni nu-i putea garanta. Mai ales că o negociere pentru această demnitate înaltă se negociază după alegerile europarlamentare din 9 iunie. La care madam Ramona Chiriac nu avea cum să participe dacă nu se înscria în partidul care-a propus-o!

Și dă-i și luptă pentru locul unu pe lista comună a europarlamentarelor. Următorul pe listă era Mihai Tudose (PSD), dar locul era râvnit și de „Nomber One”-ul lui Klaus Iohannis, cetățeanul Rareș Bogdan. Până la urmă, a câștigat locul unu pe listă Mihai Tudose, iar PNL-ul a mai cerut, pentru cedarea lor, încă un loc eligibil pe lista comună PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

Nu se știe precis, căci va mai avea loc o ședință a Coaliției săptămâna viitoare, când se va definitiva lista și, se pare, că tot PSD-ului îi va reveni și un post de comisar european, fără a se ști pe ce domeniu!

ION PREDOȘANU

P.S. DUPĂ FORMAREA ȘI VOTAREA COALIȚIEI, MULȚI VITEJI SE ARATĂ! Mai sunt și alți cârcotași în PNL, de genul lui Alin Nica, de la CJ Timiș, care acum s-a trezit că-i împotriva Coaliției PSD-PNL. Deși, la votul din BPN-ul PNL, 138 de voturi au fost pentru formarea Coaliției, iar împotrivă numai 38! (Ion Predoșanu)