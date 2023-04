Ca la noi, la nimeni – Bucuria Floriilor, dinaintea tristeții Săptămânii Mari!

Motto: „Tristețea face misterul accesibil. Dar misterul tristeții este atât de inepuizabil și de bogat, încât tristețea nu încetează niciodată de a fi enigmatică.” – Emil Cioran

Ieri, în Sfânta Zi de duminică, am privit cu sfială cum la Vatican, în Piața San Marco, din Roma, vreo sută de mii de credincioși catolici au ascultat slujba de Paștele Catolic, oficiată de Sanctitatea Sa, Papa Francisc, din scaunul cu rotile, după ce cu o zi înainte fusese externat dintr-un spital.

RUGA SANCTITĂȚII SALE, PAPA FRANCISC, DE RĂSPÂNDIREA LUMINII AUPRA RUSIEI! Am reținut o chemare către Cel de Sus și îndemn prin care Prea Sfântul Părinte a zis: „Doamne, răspândește lumina asupra Rusiei!” M-am bucurat, mai ales că în mulțime am văzut cel puțin un steag Tricolor, semn că printre românii din Italia mai sunt și patrioți.

Recunosc, n-am urmărit în întregime slujba Înaltului Pontif, întrucât m-am grăbit să fac rost de niște ramuri de salcie și să mă îndrept spre Biserica Bălăneanu, din București, la slujba de Florii unde slujesc preoții orotodocși la care particip în fiecare duminică.

Biserica era arhiplină, cu oameni de diferite vârste ce au participat la Sfânta liturghie, primind la final ramurile și mlădițele de salcie sfințite. Care ramuri de salcie vor fi păstrate în casele oamenilor tot anul pentru ca familiei să-i meargă bine.

De Floriile ortodoxe, cu toate zilele friguroase, ploioase și cu vântoase neobișnuite pentru începutul lunii aprilie, vremea a fost frumoasă. Iar conform unei prognoze tradiționale, așa cum este vremea în Duminica Floriilor, tot la fel va fi vremea și în Zilele Sfântului Paște ortodox.

INTRAREA MÂNTUITORULUI ÎN IERUSALIM. Cum spuneam, pentru creștinii ortodocși, în duminica de ieri s-au sărbătorit Floriile. Sărbătoarea amintește de Intrarea lui Iisus în Ierusalim.

Creștinii ortodocși au prăznuit Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vestește Sfintele Paști, ziua în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim. În acestă zi, tradiția populară semnifică reînvierea naturii, înflorirea sălciilor, a pomilor fructiferi și a florilor în general.

Ortodocșii sărbătoresc Ziua de Florii ca pe o mare bucurie, gar cu înțelegerea faptului că zilele ce urmează, din Săptămâna Mare sau a Patimilor, cum i se mai spune, sunt unele ale tristeții.

DIN DUMINICA FLORIILOR AU ÎNCEPUT DENIILE! Începând cu seara din Ziua Floriilor, în toate bisericile ortodoxe, din România, se fac slujbe speciale numite denii. Aceste slujbe au rolul de a le reaminti tuturor momentele din viața pământeană a Mântuitorului nostru – Iisus Hristos, de la Intrarea Sa în Ierusalim și până la învierea Sa.

ION PREDOȘANU

P.S. SCENARIU BOMBĂ, PE MASA GUVERNULUI. Cică ar urma concedieri masive, întrucât România are cea mai mare cifră de angajați în domeniul bugetar, raportată la populație, din întreaga Uniune Europeană! (Ion Predoșanu)