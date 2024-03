Motto: „Nu umbla cu cioara vopsită și, mai ales, pentru numele lui Dumnezeu, dacă ești politician sau ai o responsabilitate publică – fii autentic.” – Alexandru Uiuiu

Zicala „a umbla cu cioara vopsită” este arhicunoscută și este valabilă inclusiv pentru politicienii și oamenii cu responsabilități publice din zilele noastre. Vom reveni cu un caz concret în care inclusiv politicienii umblă cu cioara vopsită. La modul propriu!

ȘEFUL ANPC UNA ZICE, ALTA FACE. De mai multă vreme, domnul Horia Alexandrescu și-a exprimat dorința de a candida, din partea Partidului Social Democrat, la funcția de primar al municipiului Constanța. Normal, pentru a se dedica unei campanii electorale autentice el ar trebui să-și dea demisia din funcția de șef al ANPC. Joi dimineață a anunțat că-și va da demisia de cum ajunge la birou. Numai că, între timp, se pare că s-a răzgândit.

AFACEREA CU PUII VOPSIȚI AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI CHIAR SIGURANȚA NAȚIONALĂ. Oricum, afacerea cu pui este una extrem de profitabilă, iar vopsirea lor o face și mai valoroasă. Și nu este o afacere de ieri, de azi. Se știe despre ea de cel puțin un an de zile. Iar Musiu Horia Alexandrescu a motivat întârzierea depunerii demisiei pe motiv că mai are la birou încă multe probleme de rezolvat.

Cel puțin așa a spus joi, în emisiunea DECISIV, realizată la Antena 3 CNN de către gorjeanca noastră Cătălina Porumbel. Numai că, în aceeași emisiune, un alt invitat l-a acuzat că ar avea afaceri în domeniul avicol. Ceea ce explică limpede de ce nu și-a dat încă demisia! Și iată cum puii vopsiți se amestecă în campania electorală. Cum sunt ei, adică puii, vopsiți? Păi în culoarea galbenă, ca să pară că nu sunt pui de crescătorie, ci pui de la țară, crescuți în curtea producătorilor.

Doar că păcătoasa de culoare galbenă se poate obține și natural, prin hrana care conține și pigmentul galben, dar și cu vopsea galbenă. Acesta-i și motivul pentru care la spălare și răzuire cu un cuțit de bucătărie vopseaua galbenă dispare! Panglicarul de Horia Alexandrescu pretinde că vrea să lămurească scandalul național creat de puii galbeni!

Iar puii vopsiți pot infecta oamenii cu salmonela, pot duce la apariția cancerului și a altor boli grave!

NECLARITĂȚI ALE NOII LEGI A PENSIILOR. De unde ne-am fi așteptat ca noua Lege a pensiilor să permită cumulul pensiilor cu salariile, ei bine, nu este deloc așa. Cumulul pensiilor cu salariile nu este permis până la vârsta de 70 de ani. Ori, se știe, în România natalitatea este în continuă scădere, iar vârsta medie la care pot ajunge românii nu depășește 79 de ani! Iar articolul din Legea pensiilor are destule neclarități, neprecizând ce se va întâmpla după vârsta de 70 de ani. Iar unii specialiști în probleme juridice susțin că întreg articolul nu este constituțional!

ION PREDOȘANU

P.S. COALIȚIA NU SE DEZMINTE: ZIUA ȘI SCANDALUL. Tensiunile în Coaliția PSD-PNL nu au dispărut nici în teritoriu, dar nici la desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale, din 15 și 29 septembrie. Plus că nu se știe dacă Alianța PSD-PNL va avea un candidat comun sau fiecare partid va avea candidat propriu! (Ion Predoșanu)