Buricea i-a luat locul lui Xavi Pascual

George Buricea (44 de ani) va fi instalat ca selecționer al naționalei de handbal masculin. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri. Spaniolul Xavier Pascual va rămâne consilier tehnic. Ambii antrenori au venit în fața jurnaliștilor împreună cu omul care conduce FRH. „Ca președinte, sunt nu doar mulțumit, ci foarte mulțumit de modul în care domnul Xavier Pascual și-a făcut datoria pentru echipa națională masculină. Implicarea dânsului în handbalul românesc a pus bazele redresării acestuia. Faptul că am reușit să ne calificăm la un Campionat European după 28 de ani este un început al redresării despre care noi am vorbit. Chiar dacă poate jocul nu este suficient de mulțumitor pentru anumiți iubitori ai handbalului, la nivel de organizare și implicare acest lucru s-a văzut și se va vedea în continuare. Jucătorii noștri au realizat că avem nevoie de mai multă muncă și disciplină. Aici, domnul antrenor Xavi Pascual excelează”, a declarat Din.

„Eu cred că toată lumea a vorbit mult. Cel mai important este handbalul românesc. Eu vreau să ajut și cred că decizia mea nu este luată acum. Am vorbit cu președintele, sunt obosit, vorbim despre asta din martie anul trecut. După acest Campionat European, cred că este nevoie de o schimbare, să înceapă alt ciclu la echipa națională”, a adăugat Xavier Pascual. George Buricea își va continua activitatea în paralel și la CSM Constanța: „Nu m-a surprins că s-a apelat la mine. Dintotdeauna a fost visul meu să antrenez naționala României. Mi se pare un lucru frumos ce se întâmplă acum, ca eu și domnul Xavi Pascual să fim împreună în fața dumneavoastră. Dacă suntem favoriți cu Cehia? Nu știu, mai ales ținând cont că returul se va juca în Cehia, iar ei au jucători cu foarte mare experiență. Dar dacă nu credeam că putem face asta, nu aș fi fost astăzi aici, în fața dumneavoastră. Am fost un luptător ca jucător, nu m-am schimbat ca antrenor. Nu pot promite calificarea, dar pot promite că vom da totul pe teren”. Buricea își va începe mandatul cu o „dublă” de foc. Pe 8 și 12 mai, România va înfrunta Cehia în barajul pentru Campionatul Mondial din 2025. „Tricolorii” ar putea reveni la turneul final după o pauză de 14 ani.

Cătălin Pasăre