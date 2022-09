Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Ștrudel cu mere, original austriac

Lista de cumpărături pentru 8 persoane:

Pentru aluat avem nevoie de:

* 220 g de făină albă de grâu ( Tip 700 )

* 100 ml apă caldă

* 20 ml ulei de rapiță sau floarea soarelui

* 1 vârf de cuțit de sare

Făină albă pentru lucru

Lista de cumpărături pentru umplutură:

* 500 gr mere curățate

* 70 gr de pesmet

* 50-70 gr zahăr (depinde cât de acre sunt merele)

* 40 gr unt pentru rumenirea pesmetului

* 30 gr unt pentru stropirea aluatului

* Scorțișoară măcinată după gustul fiecăruia

* Puțină zeamă de lămâie pentru stropirea merelor

* Zahăr pudră pentru final

Optional: 30 gr de stafide înmuiate in Rom

Mod de preparare:

Acest ștrudel clasic, tradițional este foarte simplu de făcut. Prima dată am mâncat acest ștrudel, cu mere, pregătit de bunica mea din Austria. Pot să zic că m-am îndrăgostit de acest desert pe loc, mai ales că nu necesită foarte multe ingrediente iar aluatul este foarte simplu de făcut. Este tipul desertului delicios cu un buget foarte redus.

Într-un bol, adăugăm făina, sarea, uleiul și apa caldă. Amestecăm totul bine, foarte bine, depinde de făină – dacă este nevoie mai adăugați puțin. Luăm aluatul din bol și îl punem pe masa de lucru sau pe un tocător mare din lemn. Este important ca aluatul să fie frământat foarte bine, deci 10 minute sunt suficiente. Apoi modelăm aluatul după forma unei bile și îl adăugăm într-un bol, îl ungem cu puțin ulei, acoperim cu o folie și îl lăsăm pentru 30 de minute la odihnit. Între timp, preîncălzim cuptorul la 170 de grade.

Adăugăm untul intr-o tigaie apoi adăugăm pesmetul și îl rumenim de culoarea aurie. În pesmet putem să mai adăugăm puțin zahăr, scorțișoară, depinde de gustul fiecăruia.

Curățăm merele apoi le tocăm în felii subțiri, nu există o regulă. Stropim merele cu puțină zeamă de lămâie și în acest fel își păstrează culoarea. Adăugăm zaharul, scorțișoara și amestecăm.

Cine dorește poate să adauge și stafide.

Într-o tigaie, adăugăm restul de unt pe care el topim. După ce s-a topit, dăm tigaia deoparte.

Întindem pe masa de lucru un prosop mare de bucătărie. Presărăm puțină făină, apoi adăugăm aluatul. Cu un făcăleț din lemn întindem puțin aluatul de sus în jos și stânga- dreapta. Apoi luăm aluatul cu mâinile dar cu partea pumnilor și îl întindem foarte bine. Atenție, a nu se întinde aluatul cu degetele pentru că se rupe.

După ce l-am întins îl punem din nou pe prosop și îl mai întindem puțin, tragem de el cu degetele până se întinde foarte. În această situație se poate întinde cu degetele dar doar când este deja întins cu pumnii. După ce am întins aluatul, îl ungem cu untul topit dar nu cu tot untul pentru că mai avem nevoie de puțin unt pentru final.

Adăugăm pesmetul pe 2/3 din ștrudel, recomandat este mai spre mijloc. Adăugăm merele peste pesmet și le întindem bine dar tot 2/3 din mărimea aluatului întins. Rulăm aluatul și deja am format ștrudelul numai bun de băgat la cuptor.

În tava cuptorului adăugăm hârtie pentru gătit, de menționat este că merge și fără hârtie. Mutăm ștrudelul cu grijă în tavă apoi îl ungem cu untul rămas.

Se poate vedea în pozele rețetei cât de mare a ieșit al meu, eu l-am îndoit la capete.

Dăm ștrudelul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade, pentru 35-40 de minute.

După ce îl scoatem de la cuptor, îl lăsăm să se răcească puțin apoi presărăm zahăr pudră.

Se poate servi simplu sau cu înghețată de vanilie.

Poftă bună !