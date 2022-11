BOMBĂ! Comisia Europeană: Nu v-am cerut să închideți termocentrale!

* Daniel Zamfir: Virgil Popescu a mințit Comisia Europeană

* Cere demiterea lui Popescu!

Președintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir a venit ieri cu o dezvăluire-bombă care ar trebui să ducă, fără drept de apel, spune acesta, la demiterea lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei. Senatorul Daniel Zamfir, prezent la întâlnire cu oficiali ai Comisiei Europene, în speță cu Celine Gauer, director SG Recover din cadrul Comisiei, a cerut explicații cu privire la cerința europeană de a închide termocentralele, în perspective programelor de energie verde, în condițiile în care construcția grupurilor pe gaz nu a început și va dura cel puțin 6 ani. Daniel Zamfir a întrebat de ce Comisia Europeană s-a dovedit atâta inflexibilitate la ,,solicitarea Ministerului Energiei” de a renegocia capitolele care se referă la închiderea capacităților de energie pe cărbune”.

În replică, Celin Gauer a răspuns: ,,Mai întâi trebuie să ne uităm la ce e mai exact în PNRR, legea decarbonizării nu cerem noi un plan de închidere. Nu vor fi capacități închise. Ci de un traseu de decarbonizare. E nevoie de niște planuri, acele capacități poluează, nicio îndoială. Dar nimeni nu se îndoiește că securitatea asigurării cu energiei este importantă! Nu trebuie să riscăm să închidem capacități, să le distrugem, să le demontăm, înainte de a fi siguri că vor exista capacități care să le înlocuiască. Asta este foarte clar. Dar legea decarbonizării nu prevede asta, ci spune că este un traseu către închidere. Despre asta vorbim și asta am negociat cu autoritățile române, traseul, nu închiderea”.

Despre capacitățile care, așa cum sunt prevăzute pe hârtie, trebuie realizate în patru ani de acum înainte, Celine Gauer i-a mai răspuns senatorului Zamfir că a întrebat ministerul Energiei: ,,Am discutat asta ieri, și de foarte multe ori: sunteți siguri că se iau pașii necesari pentru a asigura investiții în a lansa CURÂND alte capacități? Am subliniat asta și ni s-a spus mereu că <<totul este sub control, facem ce trebuie, luăm măsuri, vor exista capacități care să înlocuiască acele capacități dezafectate>>. Deci, mie mi s-a spus clear, am fost asigurați, că există aceste măsuri de investiții pentru capacități de înlocuire. Subliniem asta, sprijinul pe care-l primește România de la UE pentru a construe capacități care să le înlocuiască pe cele vechi, vor asigura necesarul… Este un ajutor masiv, 29 de miliarde de la Europa. Este important de subliniat. V-ați referit la evaluările de adecvare de la Transelectrica. Toate evaluările de adecvare pe care le-am, văzut până acum și care ni s-au comunicat de către autoritățile române și pe care le-am primit, n-am văzut nicio dovadă că ar exista un deficit de asigurare cu energie. Pentru cetățenii României. Deci, nu e niciun deficit. Calendarul care există în PNRR este foarte valabil, este valid, cu flexibilitatea pe care am creat-o, ele sunt puse în conservare, unele, sigur, și aveția garanția, securitatea energetică, vor fi capacități alternative, de înlocuire, ceea ce este un lucru foarte bun. Și, este o direcție de viitor care va continua către decarbonizare, dar aveți rezervele necesare de siguranță în caz că aveți o problemă pentru sistem. Deci, așa ni s-a spus și subliniem că asta este critic pentru legea decarbonizării. Dacă nu este o altă capacitate care să asigure necesarul pentru a acoperi cererea, atunci ele se pot pune în funcțiune (grupurile energetice trecute în rezervă, n.r.), numai în această condiție și numai dacă este absolut esențial, altfel, luați banii de la Uniune dar nu asigurați îndeplinirea unor condiții”, a încheiat Celine Gauer, răspunsul său pentru Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir, după dialogul cu oficialul CE, a ieșit în presă și a concluzionat: ,,Virgil Popescu a mințit Comisia Europeană. Nu a negociat nimic, nu a vorbit despre instabilitatea SEN în condițiile în care 660 de MW ies din sistem în decembrie, prin trecerea în rezervă a grupurilor 3 și 7 de la Rovinari și Turceni. A mințit și că până în 2026 vor fi puse în funcțiune centrale pe gaz, dar noi nu avem nimic nici acum. Construcția lor durează ani de zile. Nu există o dovadă mai clară că Virgil Popescu a avut alte interese și este o dovadă clară pentru demiterea sa de premierul Ciucă”. Virgil Popescu se află în Egipt.

M.C.H.