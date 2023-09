Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Țicleni, resfințită de Mitropolitul Olteniei. „Cu toții suntem o mare familie, adunați în jurul lui Hristos, o biserică vie!”

Pe data de 17 septembrie 2023, Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Parohia Țicleni a îmbrăcat haina celei mai frumoase dintre sărbători, căci Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a lăcașului de cult! Au fost momente pline de binecuvântarea lui Dumnezeu cel milostiv și bun, de bucurie, emoție, speranță și credință.

Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Țicleni, județul Gorj. Imediat după acest moment, Mitropolitul Olteniei a oficiat sfânta Liturghie, într-un altar de vară, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Sute de credincioși au participat la slujba de sfințire. Pentru activitatea pastoral-administrativă deosebită, Părintele paroh Dragomir Țicleanu a primit rangul de iconom stavrofor, iar preotul Robert Ciucă-rangul de iconom. De asemenea, s-au acordat gramate chiriarhale tuturor celor care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea bisericii. Actul de târnosire și gramatele de mulțumire au fost citite de către Părintele Protoiereu Ion Spilcă, de la Protopopiatul Târgu-Cărbunești. Numeroși preoți din județul Gorj au participat la slujbă, preotul paroh mulțumindu-le, pe această cale, tuturora; de asemenea, un sobor de diaconi și membri ai unui impresionant grup psaltic au participat la Sfânta Liturghie. Profesoara Angelica Mirea, un om de o evlavie binecunoscută și un talent recompensat cu nenumărate premii de-a lungul anilor, a cântat cu emoție și bucurie câteva cântări bisericești. Alături i-a fost eleva Anastasia Boroată, fiică a Țicleniului, un adolescent talentat și credincios.

„Vă mulțumesc dumneavoastră, enoriașilor Parohiei Țicleni, care tot timpul ne-ați ajutat!”

În cuvântul de mulțumire, preotul paroh Dragomir Țicleanu i-a amintit pe cei care au contribuit la lucrările de restaurare a picturii bisericii și la cele de modernizare și înfrumusețare a lăcașului de cult.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns în această zi, ziua când am resfințit biserica noastră din Țicleni, care are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Au fost ani plini de biruință, ani care sunt încununați de această slujbă și de prezența ÎPS Părinte Mitropolit. Acest loc și această biserică reprezintă totul pentru mine, este locul unde, în anii copilăriei mele, îl găseam pe Dumnezeu și se năștea în mine dorința de a deveni preot. Am spus că au fost ani plini de realizări. Au fost, dar nu ușori! Și am ajuns să înțeleg următoarele cuvinte: La sânul acestei biserici este fericirea pentru care am purtat multă trudă și amărăciune. Aceste cuvinte sunt scrise pe crucea părintelui Damian Țicleanu, unchiul bunicului meu. Și știm cu toții ce odisee a fost construirea acestei biserici de către părintele Damian și enoriașii din acele vremuri grele! Începută în anul 1936 și terminată abia în 1964, sfințită tot în luna septembrie! Câtă jerftă! Câtă credință! Precum mărturișește Psalmistul: Râvna casei tale mă mistuie, așa și noi, preoți, credincioși, autorități locale și județene, ne-am adus aportul la realizarea acestor lucrări care au avut loc la biserica noastră în ultimii ani, lucrări care au adus-o la frumusețea cea dintâi! Pe această cale mulțumim încă o dată ÎPS Mitropolit pentru purtarea de grijă și sprijinul nelimitat; mulțumim domnului primar Radu Constantin pentru tot ajutorul acordat în acești ani, domnului viceprimar Pompiliu Băran, doamnei contabil Măriuța Cojocaru și Consiliului Local Țicleni. Aducem multe mulțumiri Consiliului Județean Gorj; dar și domnului Gheorghe Șchiopu, un fiu al Țicleniului, un om cu suflet mare care ne-a ajutat mereu. Vă mulțumesc dumneavoastră, enoriașilor Parohiei Țicleni, care tot timpul ne-ați ajutat. Cu toții suntem o mare familie, adunați în jurul lui Hristos, o biserică vie, unită atât la bucurii, dar mai ales la necazuri. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți niște oameni minunați, mereu aproape de biserică și știu cu toată convingerea că Dumnezeu nu rămâne dator și răsplătește pe cei care au ajutat la realizarea acestor lucrări.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune în Noaptea Învierii: De a lucrat cineva din ceasul dintâi să și primească astăzi plata cea dreaptă, de a lucrat cineva din ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca pe cel dintâi!

Nu în ultimul rând, mulțumim domnului restaurator Andrei Hasna, cel care a readus la viață frumusețea picturii bisericii noastre. Este un om care, pe lângă talentul lui, este caracterizat de o mare bunătate sufletească și o totală implicare în ceea ce face! Închei cuvântul meu cu o rugăciune către Dumnezeu: Scrie Doamne, în Cartea Vieții, pe toți donatorii, ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici! Amin”, a spus părintele Dragomir Țicleanu, de la Parohia Țicleni.

La final, ÎPS Irineu a felicitat pe toți cei care s-au ostenit pentru înfrumusețarea bisericii parohiale din orașul Țicleni, rugând pe Dumnezeu să ne fie mereu ajutător și milostiv: „Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească. Felicitări pentru munca depusă, părintelui Dragomir și tuturor celor care au contribuit la această sfântă lucrare a lui Dumnezeu. Harul Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!”.

M.P.