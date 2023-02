Bilete disponibile pentru meciurile cu Andorra și Belarus

Luna martie aduce primele meciuri importante din an pentru echipa de fotbal a României. Tricolorii pornesc în calificările pentru EURO 2024. Formația pregătită de Edward Iordănescu va disputa primul meci în deplasare, cu Andorra, iar Belarus este cel dintâi adversar care vine la București, pe Arena Națională. Federația Română de Fotbal a anunțat cum poti fi achiziționate biletele la meci. ,,Naționala României începe parcursul în preliminariile EURO 2024 în deplasare, pe terenul naționalei din Andorra. Partida este programată sâmbătă, 25 martie, ora 21:45, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Biletele pentru fanii români în sectorul rezervat acestora sunt disponibile în aplicația mobilă Fan Arena by FRF, dar și pe bilete.frf.ro, la prețul stabilit de gazde, respectiv 100 RON. Perioada de vânzare a biletelor la meciul Andorra – România se încheie sâmbătă, 11 martie. Ulterior, cumpărătorii vor fi anunțați de modalitatea în care vor putea intra în posesia biletelor. Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil și a actului de identitate. România revine pe Arena Națională în preliminariile pentru EURO 2024! Biletele pentru acest meci au prețul de 40 lei la peluze și 60 de lei la tribune. Biletele sunt disponibile pe bilete.frf.ro și în aplicația Fan Arena by FRF. Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în zona destinată familiilor Tribuna 2 Family Zone, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie, de asemenea, introduse în comandă pentru a le fi eliberate bilete cu valoare zero. Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format digital sau printat și a actului de identitate”, a scris frf.ro. Pentru preliminariile EURO 2024, România face parte din Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Meciurile se vor disputa în perioada martie – noiembrie 2023. Primele două echipe din grupă se califică automat la turneul final. Alte 3 reprezentative își vor câștiga locul în urma play-off-urilor Nations League, în martie 2024.

CALENDARUL GRUPEI ROMÂNIEI!

25 martie 2023

ora 19.00 | Belarus – Elveția

ora 21.45 | Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21.45 | ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21.45 | Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21.45 | Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19.00 | Andorra – Belarus

ora 21.45 | ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21.45 | ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21.45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19.00 | Elveția – Belarus

ora 21.45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19.00 | Belarus – Andorra

ora 21.45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21.45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Cătălin Pasăre