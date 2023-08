Avram Iancu – două săptămâni pe Rin! Record de înot pentru o zi!

Bibliotecarul din Petroșani, plecat luna aceasta într-o cursă inedită pe Rin, pe care vrea să îl înoate în totalitate, așa cum a făcut în trecut cu Dunărea, își continuă „croaziera”, chiar dacă până acum a avut de înfruntat ploi și vreme urâtă.

Peste tot pe unde a poposit, la final de zi, a fost însă întâmpinat de români entuziasmați de campania lui, întregul efort făcut în această perioadă fiind dedicat integrării României în spațiul Schengen. Avram Iancu pare să fie în formă, ieri anunțând un record pe care a reușit să îl realizeze în această campanie de străbatere a Rinului. „Se zice că după ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Nimic mai adevărat. Ziua a 15 a a venit cu un nou record de distanță. Am reușit 39.5 kilometri între bornele 343.6 și 383.1, într-un Rin fără obstacole sau baraje de trecut. Doar navele de transport fluvial necesită o atenție cu totul deosebită. Am avut parte de o primire foarte frumoasa la Karlsruhe. Steagul românesc a fost fluturat de cei de pe mal și am știut unde să ies afară. M-am bucurat să aflu că am fost așteptat de membri ai Ansamblului Datina Germania, reprezentată de inimoasa Alina Iordan și președintele Datina, Vlad Malinetescu. Am fost invitați la un restaurant românesc, la Hase’ Bock la Tarasi, doamna Cristina și Geo Tarasi, unde am socializat puțin și cu alți români. În spatele casei aveau și găini. O, da, m-am simțit încă odată ca în România Am fost cazați la familia Scoruș căreia îi mulțumim pentru împărtășirea experiențelor. La finalul zilei am fost așteptați pe malul francez de grupul ,,Roxana Maria Olteanu”. Mulțumesc. Azi sperăm să ajungem la Manheim”, a transmis Avram Iancu pe pagina sa de socializare, acolo unde există și posibilitatea de a vedea în timp real cursa acestuia și locul în care se află în fiecare moment al zilei.

Gelu Ionescu