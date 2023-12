Atmosferă festivă pentru beneficiarii din centrele DGASPC Gorj

An de an, în luna decembrie, la nivelul tuturor serviciilor sociale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, spiritul sărbătorilor de iarnă se simte din plin, datorită multiplelor activități derulate.

În această perioadă, copiii, tinerii și adulții găzduiți în cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Gorj împodobesc brazi de Crăciun, împreună cu personalul din centre, fiecare locație fiind decorată corespunzător. În acest cadru de poveste, au loc și serbări specifice sărbătorilor de iarnă, iar beneficiarii primesc daruri.

Fiecare beneficiar se bucură de cadouri, prin grija DGASPC Gorj, dar și cu sprijinul mai multor sponsori din județ. Din programul de sărbători nu lipsesc nici colindele, iar o altă tradiție de care se vor bucura beneficiarii este pomana porcului, un obicei care este pe placul acestora și pe care îl așteaptă cu nerăbdare, cu atât mai mult cu cât ei se implică și în pregătirea preparatelor tradiționale din carne de porc. Atât de Crăciun, cât și de Revelion, meniul beneficiarilor din toate centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este compus din preparate tradiționale: salată boeuf, sarmale, piftie, friptură de porc, cozonac, prăjituri, dar și fructe de sezon. În apartamentele și casele de tip familial din subordinea DGASPC, meniul de sărbători va fi pregătit chiar de către beneficiari împreună cu personalul angajat. În seara de Revelion sunt organizate petreceri cu muzică și dans, astfel încât beneficiarii noștri să treacă în Noul An cu voie bună.

,,Beneficiarii serviciilor sociale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor avea parte și în acest an de o atmosferă de sărbătoare cât mai apropiată de cea familială. Cu această ocazie, transmitem urări de bine tuturor beneficiarilor, colaboratorilor și angajaților DGASPC Gorj. Sărbători fericite, un An Nou bun, presărat cu bucurii, reușite, liniște sufletească și multă sănătate!”, a declarat directorul general al DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.

Izabella Molnar