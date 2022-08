Arestat la domiciliu a mers să-și violeze vecina!

Caz greu de imaginat la Logrești, unde un individ de 63 de ani și-a complicat și mai mult situația din cazier după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, a intrat în casă peste o vecină de-a sa pentru a o viola.

Femeia, în vârstă de 86 de ani, a scăpat doar pentru că agresorul era mult prea beat ca să își poată duce planurile la bun sfârșit. Culmea este că totul s-a întâmplat în timp ce pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă la domiciliu, mandat de care individul l-a ignorat complet.

Cel mai grav este că mandatul fusese emis pentru un alt viol pe care Dumitru Condoiu l-a comis în luna mai, când a intrat peste o altă bătrână, din Berlești, și și-a bătut joc de ea. Casele celor doi sunt la mică distanță una de cealaltă și una e mai dărăpănată ca cealaltă. Casa bătrânei are un mic gard, în timp ce cea a lui Condoiu nu are niciun fel de împrejmuire, acestuia fiindu-I probabil foarte greu să își dea seama unde se termină proprietatea lui, pentru a putea respecta mandatul de arestare la domiciliu.

În noaptea de vineri spre sâmbătă victima s-a trezit cu agresorul în gospodăria sa. Individul sărise gardul de două palme din spatele casei victimei și a intrat peste aceasta în locuință. A reușit asta, deși era destul de băut, după cum i-a povestit victima unei nepoate care o mai îngrijea din când în când. „Eu m-am dus pe la ea a doua zi, că trec pe la ea destul de des ca să îi mai duc mâncare și să văd ce face. Are fetele la Tg Jiu și pentru că e și bolnavă, la vârsta dumneaei, încerc să am grijă de ea așa cum pot și eu. Atunci mi-a spus că a venit Condoiu Dumitru, Mitică cum îi spunem noi, a venit peste ea și atunci nu a mai dormit toată noaptea. Am întrebat-o ve a pățit și mi-a zis că a încercat nu doar s-o batjocurească, ci și s-o ștranguleze cu o curea. Avea vânătăi pe corp, pe la gât, se văita că o doar capul. Mi-a și aratat unde a fost lovită. Era speriată, mi-a zis să sun una din fetele ei și atunci am sunat și am anunțat. Dar era a doua zi. De abia după ce am vorbit la Târgu Jiu a fost anunțată și Poliția. Era deja a doua zi, că dacă ea spunea mai devreme, poate chiar din noaptea aia, era bine să îl ia Poliția mai repede pe nenorocit”, a spus una din rudele victimei.

Bătrâna a strigat în zadar după ajutor pentru că nu avea cine să o audă. Majoritatea vecinilor săi sunt persoane în vârstă, care au recunoscut că nu au auzit nimic. În plus, mulți se tem de represalii sau răzbunări din partea lui Condoiu și atunci preferă să nu vorbească prea mult despre acest subiect. „Dormim noaptea și nu se aude nimic prin termopane. Ea are casa și mai departe de drum, e mai retrasă, nici n-ai cum să ajungi acolo dacă ai vrea să ajuți cu ceva. La noi, aici, și dacă ar da cu tunul nu cred că ar auzi cineva ceva. Majoritatea suntem în vârstă, nici nu știu ce am fi putut face noi dacă am fi auzit ceva. El era oricum om bun la lucru dacă nu consuma alcool. Când bea se schimba complet. El e văduv, i-a murit soția, copilul I l-a luat statul, e vai de el. Să vedeți casa, că nu are nici gard, nici nimic prin ogradă. Are doar patru pereți și prispa casei, în rest e vai și amar de el”, a spus o localnică. Cei care îl știu pe Condoiu spun că omul e un pericol pentru comunitate și toată lumea îi știe de frică. „A venit la fratele meu la muncă, i-am dat bună ziua și atât. N-am ce discuta cu el mai mult. Eu stau mai în capul satului, nu mă întîlnesc cu el atât de des, dar cei care sunt mai aproape de el spun că le este frică. Oamenii știu ce a făcut și de ce e în stare și de asta nu vor să aibă de-a face cu el”, a spus o localnică.

După ce a fost sesizată Poliția cu privire la cele întâmplate individul a fost prins destul de repede. Era prea băut ca să poată să se mai ascundă de agenții care îl căutau. În plus, individul avea deja mandat de arest la domiciliu pentru că în luna mai a comis un viol tot la Berlești, victima fiind tot o femeie în vârstă. „La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești și Secției 8 Poliție Rurală Stoina, stabilind că în seara zilei de 26 august a.c., un bărbat de 63 de ani, din comuna Logrești, aflându-se în stare de ebrietate, ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței unei femei de 85 de ani, din aceeași localitate și a încercat să întrețină relații sexuale prin constrângere cu aceasta, însă femeia s-a opus, determinându-l pe bărbat să părăsească locuința. Bărbatul de 63 de ani se afla în arest la domiciliu pentru comiterea acelorași gen de fapte, asupra unei femei de 87 de ani, din comuna Berlești. În urma probatoriului administrat, la data de 28 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești l-au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, pe bărbatul de 63 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și evadare”, a transmis IPJ Gorj prin purtătorul de cuvânt Oana Vlăduț.

Pe numele agresorului Judecătoria Târgu Cărbunești a emis mandat de arestare preventivă, Condoiu urmând să stea acum cel puțin 30 de zile în spatele gratiilor.

Gelu Ionescu