Ana Maria Păunescu și-a lansat cartea la Târgu-Jiu!

Ana Maria Păunescu, fiica marelui poet Adrian Păunescu, și-a lansat cartea ,,ai vreme să vorbim?” la Târgu-Jiu, eveniment cultural marcant care n-ar fi putut avea loc, fără organizarea și implicarea remarcabilului scriitor și ziarist important, colaborator prețios al ziarului Gorjeanul, Vasile Vasiescu.

Lansarea acestei cărți a adunat în sala Muzeului Județean din Târgu-Jiu, personalități din lumea culturală din județ. Poetul Nicolae DRAGOȘ a avut misiunea să prezinte cartea tinerei poete, iar actorul Marian NEGRESCU a recitat într-un fel unic poezia ,,Trăncănim” . În amintirea regretatului Adrian Păunescu, tânăra folkistă Bianca Hodorean a cântat mai multe melodii pe versurile marelui poet, amintind de vremurile în care Cenaclul Flacăra umplea stadioane întregi, aducând bucurie în inimile a zeci de mii de oameni.

Evenimentul a fost notat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, într-un amplu și frumos articol, semnat de Gigi Bușe: ,,Ana-Maria Păunescu s-a născut pe 25 decembrie 1990, în București, și este fiica cea mică a renumitului poet Adrian Păunescu, dintre cei patru copii pe care i-a avut marele poet din cele două mariaje. După ce a terminat Liceul „Cervantes” din capitală a continuat să studieze limba spaniolă la Universitatea din București – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția spaniolă-portugheză), pe care a absolvit-o în anul 2012, anul 2014 aducându-i bucuria de a absolvi cu brio masteratul în aceeași instituție. Din anul 2010 conduce publicația Flacăra lui Adrian Păunescu.

Evenimentul de la Târgu-Jiu, din 6 septembrie, face parte din proiectul cultural al scriitorului Vasile Vasiescu (medi@rt.vasiescu). – Întâlnirile ,,Lumii gorjenești” și a reușit să adune laolaltă, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu, un public ales și mare iubitor de cultură. Un bun prilej al acestei întâlniri a fost și prezența poetei Ana-Maria Păunescu aflată într-un turneu prin țară pentru „a-și face cunoscută și poezia sa”.

Poetul gorjean Nicolae Dragoș (pseudonimul literar al lui Nicolae Răcănel), care în curând împlinește 85 de ani (născut la 3 noiembrie 1938, în Cleșnești, comuna Glogova, județul Gorj), retras în satul natal, a vorbit cu admirație și prețuire despre noul volum de versuri al poetei Ana-Maria Păunescu încât și ea și fata ei au rămas surprinse. Ce să mai spunem despre auditoriul din sală care acum aflau și de acest volum. „Am citit cu o participare afectivă puternică datorată mai multor factori obiectivi privind valoarea și frumusețea estetică sprijinite pe o inteligentă exprimare prin metafore inspirate, și subiectivă, datorate apropierii sufletești de cel care i-a dat viață Anei-Maria și lui Andrei Păunescu, urmași care îl onorează pe celebrul lor părinte prin conduita publică exemplară și prin talentul lor pus în slujba nobleței cuvintelor”, a fost partea de început a mesajului laudativ al bătrânului și înțeleptului prieten al Familiei Păunescu. Cartea este o confesiune lirică fățișă. Cheile prin care se deschid drumurile spre inima acestei cărți care poate deveni o sinteză a unui viitor roman se găsesc în poezia „Chestionar”, un compendiu dramatic al întrebărilor pe care autoarea și le pune sieși, dar și tatălui său, plecat de timpuriu din această lume, care se încheie cu versurile: „Și tu?/ Tu ce mai faci?/ Ai vreme să vorbim?”

A urmat un recitat folk susținut de tânăra Bianca HODOREAN și chitara sa care a interpretat melodia „Și totuși iubirea” compusă de Tatiana Stepa pe versurile lui Adrian Păunescu, după care actorul Marian NEGRESCU, fost director al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu a citit cu talent și mult patos actoricesc poezia „Trăncănim”. Și a „trăncănit” și el și a făcut-o foarte bine. Amândoi au fost răsplătiți cu aplauze furtunoase.

La rândul său, Ana-Maria Păunescu, la numai 22 de ani ai săi, sensibil emoționată și îmbujorată de prezentările antevorbitorilor săi, a spus: „Am pornit într-un turneu prin țară pentru a-mi face cunoscută poezia mea printre oameni și pentru oameni. Miercuri, 30 august am fost la București, azi sunt la Târgu-Jiu, urmează Ploiești, Bacău etc. Poezia mea a devenit un pretext de întâlnire și cunoaștere, să ne dăm seama, nu știu de ce, că așa trebuia să fie!”, a spus Ana-Maria Păunescu în mesajul său către publicul gorjean prezent în sală. După sesiunea de autografe, am fost invitați să luăm un pahar de vin de… Bălănești „la purtător” și să ne „primblăm” prin sălile Muzeului pentru a admira vernisajul expoziției „Esențe inventariate”, în cadrul căreia au fost expuse, pentru prima dată, lucrări de pictură, sculptură și grafică din Colecția FilipAtrGallery. Cei inspirați de frumusețea evenimentului au mai zăbovit un pic, la un pahar de „vorbă” inspirat de vinul domnului Vasiescu pentru a depăna impresiile lăsate de poeziile Anei-Maria Păunescu și „Esențele inventariate” ale expoziției”, a încheiat Gigi Bușe, un alt colaborator deosebit al publicației noastre.

