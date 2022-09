Alina Eremia vrea să termine anul în forță

Pe 22 septembrie, Alina Eremia a împlinit 24 de ani. Atleta cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu – CS Pandurii, a declarat că a avut un sezon reușit și vrea să-și adauge noi performanțe în palmares până la sfârșitul anului. Duminică, 25 septembrie, sportiva va lua startul la Câmpulung Moldovenesc, în cursa de 12 km. Pe 2 octombrie, va participa la Maratonul de la Timișoara. ,,Până în prezent, anul acesta a fost cu realizări mari, atât în plan sportiv, cât și în plan personal. Am terminat facultatea, am intrat la master, am avut concursuri pe care le-am câștigat, nu mai departe de acum trei săptămâni am câștigat maratonul de la Cluj. În principiu, sunt foarte mulțumită de realizările obținute până în acest moment. La acest concurs de la Câmpulung Moldovenesc voi alerga în cursa de 12 km alergare montană. Obiectivul meu este să alerg cât mai bine, să scot un timp cât mai bun și să câștigăm și cu echipa. Mă simt foarte pregătită pentru maratonul de la Timișoara. Mi-am propus să câștig din nou și să alerg un timp cât mai bun”, a precizat sportiva pentru csmtargujiu.ro.

Alina Eremia este pregătită de antrenorul emerit Ion Bură.

Cătălin Pasăre